Завтра в Україні переважатиме суха сонячна погода, антициклон порозкидає дощі, – синоптик
Стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно
Завтра антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода. Про це у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
«Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях. Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів», – повідомила синоптик.
У Києві завтра переважно без опадів, +28+30 градусів. Найближчий дощ – на День Конституції.
Щоправда, синоптик зауважила, що повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно.
Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, згідно з прогнозами синоптиків, у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°.