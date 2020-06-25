Завтра в Україні переважатиме суха сонячна погода, антициклон порозкидає дощі, – синоптик



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Стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно

Завтра антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода. Про це у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях. Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів», – повідомила синоптик.

У Києві завтра переважно без опадів, +28+30 градусів. Найближчий дощ – на День Конституції.

Щоправда, синоптик зауважила, що повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, згідно з прогнозами синоптиків, у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°.