  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Завтра в Україні переважатиме суха сонячна погода, антициклон порозкидає дощі, – синоптик

    • Розсилка

    Стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно

    Завтра антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода. Про це у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях. Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів», – повідомила синоптик.

    У Києві завтра переважно без опадів, +28+30 градусів. Найближчий дощ – на День Конституції.

    Щоправда, синоптик зауважила, що повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно.

    Нагадаємо,  сьогодні,  25 червня, згідно з прогнозами синоптиків,  у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°.

    прогноз погоди повітря дощ Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ