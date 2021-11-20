Завдяки платним камерам в ізоляторах держбюджет поповнився на 7 млн грн

Камери з покращеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні

Понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському ізоляторі

Користування платними камерами у слідчих ізоляторах принесло до державного бюджету понад 7 млн грн. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

«7 млн 87 тис. 891 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер», – йдеться в повідомленні.

Із вказаної суми понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському ізоляторі.

На сьогодні камери з поліпшеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції запускає послуги платних телефонних розмов і користування Інтернетом для ув'язнених.

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