Завдяки платним камерам в ізоляторах держбюджет поповнився на 7 млн грн
Понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському ізоляторі
Користування платними камерами у слідчих ізоляторах принесло до державного бюджету понад 7 млн грн. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.
«7 млн 87 тис. 891 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер», – йдеться в повідомленні.
Із вказаної суми понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському ізоляторі.
На сьогодні камери з поліпшеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні.
Нагадаємо, Міністерство юстиції запускає послуги платних телефонних розмов і користування Інтернетом для ув'язнених.
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