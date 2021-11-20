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    Завдяки платним камерам в ізоляторах держбюджет поповнився на 7 млн грн

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    Камери з покращеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні - Завдяки платним камерам в ізоляторах держбюджет поповнився на 7 млн грн
    Камери з покращеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні
    Фото з відкритих джерел

    Понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському ізоляторі

    Користування платними камерами у слідчих ізоляторах принесло до державного бюджету понад 7 млн грн. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

    «7 млн 87 тис. 891 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер», – йдеться в повідомленні.

    Із вказаної суми понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському ізоляторі.

    На сьогодні камери з поліпшеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні.

    Нагадаємо, Міністерство юстиції запускає послуги платних телефонних розмов і користування Інтернетом для ув'язнених.

    Раніше міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир. Нещодавно Фонду державного майна України було передано для продажу на аукціоні три в'язниці – у Ковелі, а також в Івано-Франківській та Миколаївській областях.

    Також Малюська пояснив, для чого олігархам дали шість місяців.

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    Теги: Держбюджет Міністерство юстиції феміда послуги
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    Завдяки платним камерам в ізоляторах держбюджет поповнився на 7 млн грн