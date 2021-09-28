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    Міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир

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    На думку міністра, витрачати гроші на актив, що дорожчає&nbsp;&ndash; сумнівна тактика - Міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир
    На думку міністра, витрачати гроші на актив, що дорожчає – сумнівна тактика
    фото з відкритих джерел

    Посадовець запропонував на вибір три виправних заклади, які держава планує продати

    Оскільки ціни на житло в Україні наразі є досить високими, людям варто купувати замість класичної житлової нерухомості приміщення вітчизняних виправних закладів. Таку пропозицію висунув міністр юстиції України Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці.

    «Кажуть що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці!», – написав посадовець.

    Він уточнив, що нещодавно Фонду державного майна України було передано для продажу на аукціоні три в'язниці – у Ковелі, а також в Івано-Франківській та Миколаївській областях.

    Також Денис Малюська охарактеризував виправні установи, що планується продати, та назвав стартові ціни. Ковельську колонію він оцінив дуже високо, зазначивши, що туди можна відразу «заїжджати і жити». Імовірно тому і стартова ціна на неї порівняно висока – 41 624 692 грн.

    Івано-Франківську установу виконання покарань №12 Малюська пропонує купити «під гольф-клуб», зазначає, що за неї держава планує отримати щонайменше 7 858 392 грн.

    Миколаївську колонію № 50 міністр відніс до житла економ-класу «для спартанців». Її стартова ціна на державному аукціоні становитиме 17 116 000 грн.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, через що в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість.

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    Теги: міністр нерухомість держава житло Денис Малюська
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    Міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир