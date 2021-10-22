Ув'язнені зможуть дзвонити та користуватись інтернетом: Малюська презентував нові послуги у тюрмах

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Міністерство юстиції придумало, як боротися з «контрабандними» телефонами

Міністерство юстиції запускає послуги платних телефонних розмов і користування Інтернетом для ув'язнених. Про це міністр юстиції Денис Малюська написав у соціальній мережі Facebook і навіть продемонстрував, як можна буде дзвонити рідним.

«Ми запустили нову послугу для наших клієнтів – платні телефонні розмови та користування мережею інтернет (з обмеженням контенту). 15 хвилин розмови – 10 гривень, телефонні розмови на місяць – 345 гривень, інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень», – написав він.

При цьому всі розмови ув'язнених автоматично записуються.

Малюська зазначив, що цим нововведенням Мін'юст надає можливість ув'язненим спілкуватися з рідними, що він вважає надважливим для ресоціалізації.

Також глава Міністерства відзначає, що таким чином забирається корупція на «контрабандні» телефонів.

Крім того, відбувається поповнення коштів спецфонду, в тому числі і на ремонти.

Також Мін'юст так забезпечує дотримання прав людини та зменшує попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.

Раніше міністр юстиції запропонував українцям купувати тюрми замість квартир. Нещодавно Фонду державного майна України було передано для продажу на аукціоні три в'язниці – у Ковелі, а також в Івано-Франківській та Миколаївській областях.

Також Малюська пояснив, для чого олігархам дали шість місяців.



