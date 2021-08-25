В Україні скасовується заборона на відключення населення через борги за комунальні послуги

В залежності від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги і повторного узгодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн

Щоб відновити подачу компослуг у разі відключення, споживачам крім погашення заборгованості доведеться сплатити послугу повторного підключення

В Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством щодо умов адаптивного карантину (для непоширення коронавірусної інфекції).

Це стало можливим після внесення змін до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)».

До прийняття таких змін, на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені і штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.

Згідно правок в законі така заборона буде діяти тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

Постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» зони карантину. Таким чином, комунальні підприємства зможуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших видів комунальних послуг.

Щоб відновити подачу комунальних послуг у разі відключення, побутовим споживачам крім погашення заборгованості доведеться також сплатити послугу повторного підключення. Наприклад, в залежності від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги і повторного узгодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн.

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції України наказом № 1061/5 від 23.03.2021 дозволило державним і приватним виконавцям накладати арешт на рахунки боржників за комунальні послуги, а банкам – автоматично списувати кошти з таких арештованих рахунків.