Малюська пояснив, для чого олігархам дали шість місяців

Міністр юстиції назвав закон про олігархів антимонопольним документом

Закон про олігархів є антимонопольним документом. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє ТСН.

«По суті, це є антимонопольним законом. Тому що він констатує, що у нас в країні є люди, які символізують злиття трьох напрямів: медіа, великого бізнесу і влади. І розподіл цих гілок, створення стимулів для того, щоб цей розподіл відбувся, – це і є цей закон. Він надає пільговий період – шість місяців», – зазначив очільник мін’юсту.

За цей час олігархи можуть добровільно позбутися критеріїв цього статусу, які передбачені законом, пояснив Малюська.

«Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих шести місяців, до них не буде жодних претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це трапилося в Штатах, де зараз імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою – вони вписалися в пам'ять як меценати. В українських олігархів є шанс зробити так само протягом шести місяців», – підсумував Малюська.

До слова, Денис Малюська на прикладі Петра Порошенка розповів, що чекає на українських олігархів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заяви, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.