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    Збитки понад 20 млн грн: СБУ викрила схему на підприємстві Мінекономіки

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    Як встановило слідство, до схеми було залучено керівництво держпідприємства - Збитки понад 20 млн грн: СБУ викрила схему на підприємстві Мінекономіки
    Як встановило слідство, до схеми було залучено керівництво держпідприємства
    фото пресслужба СБУ

    Підприємці продавали урожай, вирощений на 15 тис. га земель, що належать держпідприємству та його філіям

    На одному з державних підприємств, що входить до сфери управління Міністерства економіки, Служба безпеки України викрила протиправну діяльність. За попередніми оцінками, зловмисники завдали державі збитків на понад 22 млн грн., зазначає пресслужба відомства.

    Як встановило слідство, до схеми було залучено керівництво держпідприємства. Посадовці, зловживаючи службовим становищем, підписували «вигідні» договори із підконтрольними приватними підприємствами. А саме – про купівлю-продаж сільськогосподарської продукції за значно нижчою від ринкової вартістю.

    Згодом підприємці реалізовували придбану продукцію за ринковими цінами, у тому числі й на експорт.

    Таким чином, продавши урожай, вирощений на 15 тис. га земель, що належать держпідприємству та його філіям, зловмисники завдали державі збитків на загальну суму понад 22 млн грн.

    У ході обшуків, проведених у Києві та в регіонах, виявлено:

    • документацію, що підтверджує протиправну діяльність;
    • незаконно реалізовану продукцію на десятки млн грн.

    Наразі сільськогосподарську продукцію арештовано.

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    Збитки понад 20 млн грн: СБУ викрила схему на підприємстві Мінекономіки
    Збитки понад 20 млн грн: СБУ викрила схему на підприємстві Мінекономіки
    Збитки понад 20 млн грн: СБУ викрила схему на підприємстві Мінекономіки

    Триває слідство у кримінальному провадженні за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності.

    Нагадаємо, СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн

    До слова, правоохоронці викрили та повідомили про підозру п’яти посадовцям залізниці у заволодінні 12 млн грн, виділених на ремонт обладнання рейкових автобусів «Бориспільського експреса» (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

    Теги: СБУ експорт Мінекономіки ремонт урожай
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    Збитки понад 20 млн грн: СБУ викрила схему на підприємстві Мінекономіки