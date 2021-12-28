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    СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн

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    СБУ викрила масштабне розкрадання запчастин для військової бронетехніки - СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн
    СБУ викрила масштабне розкрадання запчастин для військової бронетехніки
    фото: СБУ

    Військовий-контрактник разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки

    Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин, що комплектують військову броньовану техніку, в одній з військових частин Хмельницької області. Про це йдеться на сайті СБУ.

    У матеріалах слідства йдеться що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник, який спільно зі своїм батьком організували викрадення деталей, що комплектує військову броньовану техніку. Військовий вивозив крадене з частини власним автомобілем та передавав їх батькові. Викрадене майно зловмисники зберігали в гаражному приміщенні з метою подальшого продажу.

    Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено й вилучено десятки вузлів та деталей, що комплектують військову броньовану техніку, а саме: генератори, перископи, оптичні прилади, засоби управління вогнем, світломаскувальні комплекти, прилади нічного бачення, гідропідсилювачі.

    За даними слідства, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.

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    СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн
    СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн
    СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн
    СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн
    СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн
    фото: СБУ

    У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру.

    Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    До слова, правоохоронці викрили та повідомили про підозру п’яти посадовцям залізниці у заволодінні 12 млн грн, виділених на ремонт обладнання рейкових автобусів «Бориспільського експреса» (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

    Теги: СБУ викрадення військова техніка ремонт розслідування майно
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    СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на 1 млн грн