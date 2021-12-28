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    Посадовці залізниці вкрали 12 млн грн на ремонті «Бориспільського експреса»

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    На маршруті Київ-Пасажирський &ndash; &laquo;Бориспіль&raquo; курсують рейкові автобуси PESA&nbsp; - Посадовці залізниці вкрали 12 млн грн на ремонті «Бориспільського експреса»
    На маршруті Київ-Пасажирський – «Бориспіль» курсують рейкові автобуси PESA 
    фото: Іван Юрик, Facebook

    Капітальний ремонт обладнання рейкових автобусів PESA було здійснено із використанням вживаних запчастин неналежної якості

    Правоохоронці викрили та повідомили про підозру п’яти посадовцям залізниці у заволодінні 12 млн грн, виділених на ремонт обладнання рейкових автобусів «Бориспільського експреса» (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства, службові особи АТ «Укрзалізниця» та Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» упродовж 2019-2020 років організували схему заволодіння коштами «Укрзалізниці». Перебуваючи у змові зі службовими особами комерційних структур, вони пролобіювали їх перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання «Бориспільського експреса». При цьому капітальний ремонт обладнання рейкових автобусів PESA було здійснено із використанням вживаних запчастин неналежної якості та за цінами, що перевищують ринкові.

    Таким чином організована група осіб заволоділа коштами АТ «Укрзалізниця» у сумі 12 млн грн, виділеними на ремонт обладнання рейкових автобусів.

    В подальшому ці кошти вони легалізували шляхом придбання нерухомості, транспортних засобів та обготівкування.

    На території низки областей України правоохоронці провели 29 обшуків.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешту їх майна.

    Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

    Як повідомлялося, 30 листопада виповнилося три роки з початку курсування Kyiv Boryspil Express. Так, за вказаний період швидкісний експрес Київ-Пасажирський – «Бориспіль» перевіз майже 2 млн пасажирів.

    Теги: Київ кримінал Аеропорт Бориспіль Офіс Генерального прокурора Укрзалізниця
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    Посадовці залізниці вкрали 12 млн грн на ремонті «Бориспільського експреса»