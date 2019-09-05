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    Суспільство

    Зеленський пояснив причину ветування закону про «Пласт»

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    Президент&nbsp;повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації &laquo;Пласт&raquo; - Зеленський пояснив причину ветування закону про «Пласт»
    Президент повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт»

    На думку президента, визначення «Пласту» як єдиної в Україні національної скаутської організації «створює переваги та привілеї для її функціонування»

    Президент Володимир Зеленський назвав причиною ветування закону про державне визнання «Пласту» невідповідність його положень Конституції України.

    Про це йдеться у пояснювальній записці глави держави щодо закону «Про державне визнання і підтримку Пласту – національної скаутської організації України», розміщеній на сайті парламенту.

    «Аналіз змісту наведених положень закону свідчить про визначення Пласту – національної скаутської організації України - як єдиної в Україні скаутської громадської організації, засад її функціонування та надання їй державної підтримки. Між тим, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на даний час в Україні зареєстровано низку скаутських громадських організацій», - зазначається в пояснювальній записці.

    На думку президента, визначення ж законом «Пласту» як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги та привілеї для її функціонування та отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а відтак і обмеження права громадян на свободу об’єднання у такі громадські організації.

    Такий підхід, як заявив глава держави, «не відповідає Конституції України», за якою, зокрема, суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; гарантовано право громадян на свободу об'єднання у громадські організації і визначено, що обмеження цього права законом допускаються лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

    Крім того, вказує президент, положення закону щодо механізмів державної підтримки «Пласту» не узгоджуються з частиною другою статті 95 Конституції, за якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

    «З огляду на викладене не можу підтримати закон «Про державне визнання і підтримку Пласту – національної скаутської організації України» у запропонованій редакції. Водночас беручи до уваги вагомий внесок українського пластового (скаутського) руху у здобуття і становлення української державності, в громадянську освіту та національно-патріотичне виховання дітей та молоді, пропоную доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського) руху», - заявив Зеленський.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт». Пропозиції президента до закону «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України» надійшли до парламенту 3 вересня.

    Раніше повідомлялося, що п’ятий президент України Петро Порошенко вимагає у президента Володимира Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку української скаутської організації «Пласт».

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