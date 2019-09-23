У Зеленського хочуть підписати міжнародний договір, що гарантуватиме Україні суверенітет



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Єрмак зазначив, що в підписанні цього договору можуть взяти участь США, Великобританія, Німеччина, Франція і Китай

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що їхня команда планує домогтися підписання багатостороннього міжнародного договору, у якому будуть гарантії територіальну цілісність України від провідних країн світу.

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег.

Єрмак зазначив, що в підписанні цього договору можуть взяти участь США, Великобританія, Німеччина, Франція і Китай.

«У нас є ідея - зараз я кажу про це вперше - яка тепер звучить у різних переговорах, щоб врегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, у якому б взяли участь всі найбільші гравці - Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а краще на сторіччя, наш суверенітет, територіальну цілісність», - пояснив Єрмак

Помічник Зеленського вважає, що потрібно врахувати негативний досвід Будапештського меморандуму і включити до списку гарантів міжнародні організації.

«Під час укладання угоди, я як юрист, завжди дивився на пункти, що дадуть мені можливість відстоювати свої права, у тому числі, в суді. От якщо підходити до міжнародного договору з такої позиції, а не для того, щоб підписати красивий документ і потім випити шампанського, тоді він буде працювати», - сказав він.

Як повідомлялося, Трамп допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.