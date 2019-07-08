Зеленський ще вивчає закон про імпічмент - Стефанчук



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Відповідь щодо закону про імпічмент буде найближчим часом - представник президента у Раді

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський найближчим часом дасть відповідь щодо закону про Тимчасові слідчі комісії з розділом про імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами представника глави держави, закон про ТСК потребує додаткового часу для вивчення.

«Президент розуміє складність і важливість прийнятого закону і потребує ще певного часу для вивчення. Рішення буде оприлюднено найближчим часом. Я запевняю, що відповідь щодо цього закону буде дана найближчим часом», - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що президент Петро Порошенко також брав додатковий час для вивчення закону.

«Деякі закони пролежали без підпису президента більше двох з половиною років. Таких листів і звернень до Адміністрації президента щодо негайного підписання ми чомусь у канцелярії не бачили», - додав представник президента у Верховній Раді.

Нагадаємо, Парубій вимагає, щоб Зеленський нарешті підписав закон про імпічмент.

Спікер нагадав, що 27 червня цей термін був вичерпаний, «відтак закон згідно з Конституцією вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений».