Баканов просить скликати позачергове засідання РНБО



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Також Баканов звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

СБУ направило до керівників медіахолдингу «Новини» (телеканали «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK») повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом «Росія»

Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО.

Про це 8 липня повідомляє пресцентр СБУ.

«Вважаю абсолютно неприйнятним організацію телеканалом «NewsOne» «телемосту» з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями», - заявив Баканов.

За його словами, СБУ направило до керівників медіахолдингу «Новини» (телеканали «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK») повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом «Росія» та іншими мовниками держави-агресора, які знаходяться під санкціями РНБО.

Зазначається, що на засіданні РНБО пропонується відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.10.2018 № 2589-VIII (ініційовано СБУ в жовтні 2018 року), прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами «112 Україна» і «NewsOne», та ввести їх в дію відповідним указом президента.

Також Баканов звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості попередження вказаних суб’єктів інформаційної діяльності про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санкційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування стосовно них штрафних санкцій.

В СБУ нагадали, що телеканали «NewsOne» та «112 Україна» включені у санкційний список Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.