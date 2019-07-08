На Банковій пройде акція протесту через телеміст з Росією



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NewsOne і «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00

Активісти вимагатимуть, щоб президент відреагував на телеміст телеканалу NewsOne з Росією

В понеділок, 8 липня, біля Офісу президента України на вулиці Банковій відбудеться акція протесту об’єднаних українських націоналістів.

Про це «Національний корпус» повідомив у соцмережі Facebook.

Акція «Надо поговорить»: акція-ультиматум Зеленському від націоналістів» розпочнеться о 14:00.

Активісти вимагатимуть, щоб президент відреагував на телеміст телеканалу NewsOne з Росією.

«Вимога до Володимира Зеленського - протягом 24 годин дати адекватну відповідь на підготовку кремлівського інформаційного шабашу. Мова йде про так званий «телеміст» між телеканалом Віктора Медведчука NewsOne і кремлівськими пропагандистами з Россия24», - заявили в «Нацкорпусі».

Раніше лідер Азовського руху та кандидат в народні депутати від об’єднаних націоналістів ВО «Свобода» Андрій Білецький у своєму телеграм-каналі записав відеозвернення, де поставив ультиматум президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.