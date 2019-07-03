Зеленський «забув» підписати закон, що передбачає імпічмент



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Андрій Парубій звернувся до Офісу президента із вимогою передати документ до парламенту Фото: Главком

Президент мав до 27 червня дати відповідь з приводу закону про ТСК

Шостий президент України Володимир Зеленський мав до 27 червня повідомити Раді про своє рішення щодо закону про Тимчасові слідчі комісії, який передбачає процедуру імпічменту

Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час засідання парламенту.

«Інформую: президент Зеленський мав до 27 червня дати відповідь з приводу закону про ТСК. Згідно з Конституцією, минуло 15 днів. Мало бути або накладене «вето», або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону. Документ досі не прийшов до Верховної Ради, - заявив Парубій.

Голова Ради звернувся до Офісу президента із вимогою передати документ до парламенту.

«У ЗМІ з'явилась інформація, що Зеленський наклав вето на цей закон. Якщо це дійсно так, нам потрібен цей законопроект, аби ми змогли подолати це вето або проголосувати за пропозиції. Це фундаментальний закон про захист українського парламентаризму, який регламентує парламентський контроль», - додав Парубій.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» №1098, який передбачає процедуру імпічменту президента.

За ухвалення відповідного рішення з техніко-юридичними поправками проголосували 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Зазначимо, що голова Ради Андрій Парубій 12 червня підписав цей закон.