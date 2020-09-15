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    Політика

    Зеленський сьогодні їде з дводенним візитом до Австрії (програма)

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    <p>Перший з часу коронакризи закордонний візит глави Української держави завершиться у середу, 16 вересня</p> - Зеленський сьогодні їде з дводенним візитом до Австрії (програма)

    Перший з часу коронакризи закордонний візит глави Української держави завершиться у середу, 16 вересня

    В анонсі візиту канцелярія президента Австрії заявила, що двосторонні відносини між обома країнами є «прекрасними»

    Президент України Володимир Зеленський розпочинає у середу, 15 вересня, офіційний візит у Республіку Австрія.

    Як повідомляє «Укрінформ», перший з часу коронакризи закордонний візит глави Української держави завершиться у середу, 16 вересня.

    Візит відбувається на запрошення федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена. Він планувався ще у червні, однак через пандемію Covid-19 був перенесений.

    Згідно з розповсюдженою австрійською стороною програмою, Александер Ван дер Беллен прийме президента України з військовими почестями на Внутрішній площі палацового комплексу Гофбург у Відні об 11:00 (за місцевим часом) 15 вересня, після чого відбудеться розмова двох президентів віч-на-віч та переговори у присутності делегацій.

    На 12:30 у присутності президентів заплановане підписання меморандуму про взаєморозуміння у сфері підтримки дітей та сімей у Луганській області між австрійською неурядовою організацією Global2000 та головою Луганської облдержадміністрації, а також угоди про співпрацю між урядом федеральної землі Нижня Австрія та Київською облдержадміністрацією.

    Після цього запланований підхід президентів України та Австрії до преси.

    О 14:30 Зеленський розпочне зустріч з федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцем, після якої також запланована пресконференція.

    Після цього, о 16:00, відбудеться зустріч глави Української зі президентом Національної ради (нижня палата парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

    На 17:00 запланована участь президентів України та Австрії в Австрійсько-українського економічному круглому столі в Палаті економіки Австрії (WKO).

    Ввечері у вівторок, як свідчить надана австрійською стороною програма візиту, відбудеться спільний похід президентів до «хойрігер» (типовий австрійський питний заклад, де місцеві винороби продають протягом сезону своє молоде вино).

    У середу, 16 вересня, запланована участь президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

    Зазначимо, що у у канцелярії президента Республіки Австрія перед візитом президента України повідомили, що важливою темою обговорення глав держав стане пандемія Covid-19 та її негативні економічні наслідки, а також розвиток економічної співпраці між обома країнами. Також австрійська сторона планує обговорити продовження курсу реформ в Україні, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

    Крім того, ситуація на Сході України та в Криму буде однією з головних тем зустрічі у вівторок у Відні федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена та президента України Володимира Зеленського.

    В анонсі візиту канцелярія президента Австрії заявила, що двосторонні відносини між обома країнами є «прекрасними».

    Австрія політика Володимир Зеленський Україна президент Себастьян Курц
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