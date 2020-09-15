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    Думки вголос

    Білоруський синдром російського інтелігента

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    • Розсилка
    Білоруський синдром російського інтелігента

    Вся активність «груп громадян» і «ліг виборців» була не про зміну режиму, а лише про його поліпшення

    Мовою оригіналу

    Обратил внимание на весьма познавательную дискуссию, последовавшую за публикацией открытого письма Светланы Алексеевич в адрес представителей российской интеллигенции. Надо сказать, что как настоящий мастер пера, она не скована жёсткими рамками своего времени, поэтому и само письмо запоздало лет, так, на 110. Длительная негативная селекция привела к тому, что по сравнению с дореволюционной интеллектуальной элитой, брезговавшей подавать руку жандармским офицерам, сегодняшняя российская интеллигенция в своей массе представляет собой кучку трусливых людей, жмущихся к чекистскому сапогу.

    Российская интеллигенция не только не стала центром противостояния диктатуре, а напротив, стала одной из ключевых опор путинизма. Взамен на щедрые подачки от власти, вот уже два десятка лет интеллигенция оставляет незамеченными преступления режима, как внутри России, так и за рубежом. Многие же и вовсе регулярно выполняют «маленькие, но ответственные поручения» – то входя в число доверенных лиц Путина, на так называемых президентских выборах, то выступая с публичной поддержкой путинских преступлений, оставляя свою подпись под коллективными письмами.

    Среди ответов на обращение Алексеевич очень показательным является текст Людмилы Улицкой. Это письмо больше чем мнение отдельно взятого человека – оно является собирательным и отчетливым образом отображает истинное восприятие российской интеллигенцией путинского режима:

    «Но опыт жизни советского человека, прожившего большую часть своей жизнью под барабанный бой бесстыжей пропаганды, дал мне хороший иммунитет. Я не один раз говорила – да, мы сегодня живем просто в «золотом веке», если сравнить нашу жизнь с жизнью наших родителей и дедов. Рухнул железный занавес, открылись границы, информация о жизни мира, всегда скрываемся в советское время, хлынула потоком, и всякий, желающий ее получить, просто нажимает кнопку в своем компьютере. И аресты аккуратные, точечные, без сталинского размаха...

    События в Белоруссии разрушили мою идиллическую картину жизни: стало очевидно, как власть выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию».

    Разрушили идиллическую картину жизни... Взрывы домов в Москве, 2-я чеченская война, трагедии в Норд-Осте и Беслане, убийства Щекочихина, Литвиненко, Политковской, Немцова и целого ряда других критиков режима, военное вторжение в Грузию и Украину, поддержка кровавого диктаторского режима Асада и поддержанная российской армией бойня в Сирии (со сталинским размахом, к слову говоря) – неполный список промежуточных итогов путинского правления. Но, как оказалось, всего этого недостаточно для разрушения «идиллической картины жизни» рефлексирующего российского интеллигента.

    Нужно признать очевидное – никогда так называемая российская интеллигенция не хотела и не была готова противостоять путинскому режиму. В первую очередь потому, что режим не был для них абсолютным злом. И даже в моменты протестного подъема 2011-2012 годов, в котором некоторым представителям интеллигенции досталась заметная роль, они последовательно выступили против радикализации протеста и попыток демонтажа путинского режима, сводя протестную повестку к невнятным и безопасным для власти требованиям. Очевидно, вся активность «групп граждан» и «лиг избирателей» была не про смену режима, а лишь про его улучшение.

    По масштабам своих преступлений и количеству жертв путинская диктатура уже давно оставила позади уродливый режим Лукашенко, однако российские интеллектуалы по-прежнему предпочитают избегать этой реальности, отводя белорусскому тирану роль «последнего диктатора Европы».

    Такая картина мира приводит к умозаключениям, органически вписывающимся в жизненную философию российских сислибов. Тех самых, которые, не переставая цинично эксплуатировать либеральную риторику, по-прежнему остаются финансово-экономической подпоркой мафиозного путинского режима:

    «Я думаю, что Владимир Путин не очень горит желанием слишком сближаться с Лукашенко. Лукашенко отчетливо токсичен. А у Путина своей токсичности хватает. Ему не стоит ввязываться в слишком близкие трепетные отношения с таким персонажем, как Лукашенко. Это наносит серьезный очень ущерб и его репутации, и чисто экономическим отношениям».

    А вот письмо, подписанное многими достойными людьми в «Новой газете», можно отнести к типичному для сегодняшней российской общественности случаю коллективного когнитивного диссонанса. Впрочем, обо всем этом было уже сказано 2 тысячи лет тому назад:

    «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Евангелие от Матфея: 7 глава: 3 стих).

    Джерело: Каспаров.ру

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія Путін путінський режим Грузія Україна
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