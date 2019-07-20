У Зеленського розповіли про плани зробити «переворот» у Києві



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Олександр Корнієнко: Влада, на мою думку, має бути в одних руках. Але Київ потребує реального розлогого місцевого самоврядування

Термінової зміни системи управління в Києві не буде, а варіанти закону про столицю ще обговорюються. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

«Поки що нема передумов, що це терміново буде робитись. Є кілька варіантів закону про столицю – якісь з них внесені в Раду, якісь наші експерти з групи по самоврядуванню і адміністративно-територіальній реформі обговорюють. Треба виходити з інтересів киян, щоб місто реально розвивалось», - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, зараз команда «Слуги народу» веде атаку на мера Києва Віталія Кличка. Він сам сказав, що новий президент попередив його про розділення посад голови КМДА та мера, як було за часів Януковича. Але кияни при всій специфіці Леоніда Черновецького тоді не сприйняли «гауляйтера» Олександра Попова, якого їм спустили зверху

Відповідаючи на питання, чи вважає він, якщо буде двовладдя, це позитивно відіб’ється на розвитку міста, Корнієнко зазначив, що влада, на його думку, має бути в одних руках.

«Але Київ потребує реального розлогого місцевого самоврядування. Зараз столицю, де проживає майже два мільйони виборців при біля чотирьох мільйонів мешканців, в Київраді представляють 120 депутатів. В той час область, в якій проживає до мільйона людей, в облраді представляють теж 120 депутатів. При цьому в області є райони, ОТГ і так далі, а в Києві в тебе нема депутата місцевої ради, крім того «землеголосувальника», якого ти обрав в Київраду, яка, окрім землі, нічим не займається», - розказав керівник штабу «Слуги народу».

Корнієнко додав, що вони проводили опитування в Києві, і більшість людей не знає свого депутата Верховної Ради (знають лише 20–30%), а про те, хто депутат Київради, не знають всі 95%. «Нам треба повернути реальне самоврядування на рівні районів, а ще краще на рівні якихось міжрайонних структур самоврядності та самоорганізації. Тому цей дискурс щодо мера та голови КМДА буде втрачати свою магічність, бо містом будуть управляти мешканці через підзвітну місцеву владу на локальному рівні», - розповів керівник штабу президентської партії.

Стосовно побудови стосунків президента з мерами великих міст, то Корнієнко вважає, що все буде в рамках закону, без підкилимних договорняків чи тримання на гачку якимись кримінальними справами.

«Якщо до цих мерів є питання у силових структур, вони будуть їх задавати. Якщо у нас будуть питання, ми будемо задавати. Треба переосмислювати елементи феодалізму, коли президент призначає своїми представниками мерів чи мажоритарників. Не має бути ідолопоклонства перед президентом, щоб перед ним всі «ку», як у славнозвісній комедії «Кін-дза-дза», робили. Від цієї системи треба уходити», - резюмував він.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський особисто підтвердив те, про що «Главком» писав раніше: глава держави збирається втрутитися в управління столицею і розділити посади мера та голови Київської міськдержадміністрації. Нині їх обіймає обраний киянами Віталій Кличко.

За чутками, які курсували раніше, Зеленський планував зробити очільником КМДА Олександра Ткаченка (нині – генеральний директор «1+1»).