Омелян назвав «цирком» новий указ Зеленського



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Омелян розкритикував «аналітику» Зеленського щодо ремонту доріг

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував заяви президента Володимира Зеленського щодо ремонту доріг.

Про це він написав у Facebook.

«І знову про дороги і указ, який їх відремонтує... Я не знаю, де пан президент беруть свою аналітику, але за повідомленням сайту президента необхідно 150 млрд грн для ремонту 24 тис км основних автомагістралей державного значення. Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж. Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої і другої категорій!!! А тепер запитаємо в українських автодорожніх компаній, навіть не в набагато дорожчих з ЄС: ви готові робити капремонт утричі дешевше, собі в збиток? Ми вам дамо указ, роздасте його копії своїм співробітникам: зарплата буде раз на три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно!», - підкреслив Володимир Омелян.

Міністр також звернув увагу на те, що пропозиції президента не реально втілити в життя у запропоновані ним строки.

«І ні, це нереально зробити за три роки! А відповідати через три роки Вам, пане президенте! Якщо у Вас будуть ці три роки. Це мені нагадало про зарплати вчителям по 4000 дол/місяць... Просто цирк на державному рівні. Не соромно?! А про решту 145 000 км що? Обійдуться, почекають, через три роки побачимо?!», - додав Омелян.

Він також порадив Волоимиру Зеленському «не морочити нікому голову», а «просто виконувати державну стратегію з розвитку автошляхів».

«Не морочте нікому голову і не ганьбіться. Просто виконуйте державну стратегію з розвитку автошляхів України 2018-2022, наповнюйте Дорожній Фонд 100% акцизів з пального (до речі, вже вивели з тіні 30% ринку пального? А це більше фінансового ресурсу на дороги!), будуйте якісно і прозоро! І не забудьте про 50 млрд грн на п'ять наступних років для територіальних доріг», - підсумував Володимир Омелян.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за результатами робочої наради щодо дорожньої інфраструктури, яка відбулася 19 липня, підписав указ щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.

Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу, повідомляє пресслужба глави держави.