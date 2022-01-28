Журналіст Дроздов: 10 осіб на ТБ спотворюють дійсність для 40 млн українців

Остап Дроздов пояснив, чому в Україні настільки багато інформаційних телеканалів

Відомий медійник пояснив, чому в Україні десятки інформаційних каналів при невеликому обсязі рекламного ринку

Наразі у медійній сфері України склалася ситуація, коли десяток людей (а це топ-політики, власники інформканалів) «солідарно спотворюють дійсність для 40 мільйонів овечок». Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив український телеведучий та публіцист Остап Дроздов.

Телеведучий зазначив, що кількість «інформаційних» телеканалів в Україні є непропорційно великою до обсягу рекламного ринку і кількості населення, оскільки їхня прибутковість не цікавить власників каналів.

«В нас – цілодобий телемарафон із присмаком телемарафету. Інформаційні мовники фактично перетворені в глобальні меседж-бокси, з яких нон-стоп лунають завчені меседжі. Це називається нагонка. По своїй суті, це зловмисна маніпуляція і підміна реального порядку денного», – вважає Остап Дроздов.

Телеведучий додав, що наразі усі інформаційні мовники є збитковими, однак їхніх власників це аніскільки не турбує, бо вони – політики, а не медіаінвестори, отже їхні канали «включені в кошторис політичної діяльності».

«Тому до телебачення це не має жодного стосунку. До медіаринку тим паче. Дотаційні канали вбили саме поняття ринку, бо неолігархічні ЗМІ програють олігархічним ще до свого народження», – вважає Остап Дроздов.

Також, на думку публіциста, соціальні мережі наразі не є конкурентом телебаченню, адже іхні аудиторії практично не перетинаються.

«І я далекий від думки, що соцмережі зможуть коли-небудь витіснити олігархічний телевізор. Не зможуть. Принаймні, за нашого з вами життя. Основний, масовий виборець – це телеглядач, обиватель, плебей. Тому навіть якщо в соцмережах ми маємо прекрасні смисли, то вони миттю обнуляються в день голосування тим масовим плебеєм, який Facebook тримає лише заради нагадування, в кого нині день народження, а в кого іменини», – підсумував відомий ведучий.

Раніше Остап Дроздов заявив, що «слуги» створюють в Україні провладний медіахолдинг.