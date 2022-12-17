З'явилося перше відео захисника «Азовсталі» Діанова після операції

Діанову провели складну, але успішну операцію на плечі в одній із лікарень США

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов подякував за підтримку після операції, проведеної у США. Відповідне відеозвернення з'явилось в Instagram футбольного клубу «Шахтар».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Діанов подякував українцям за підтримку, додавши, що без них та їхньої допомоги нічого б не вийшло.

Він також зазначив, що почувається добре.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями він повернеться до України.

Нагадаємо, нещодавно Діанову провели складну, але успішну операцію на плечі в одній із лікарень США. За прогнозами лікарів, після реабілітації його рука знову нормально функціонуватиме.

Як повідомлялося, після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла Діанова неправильно зрослася рука, у ній бракувало чотирьох сантиметрів кістки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 21 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.

Також захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що допомагало триматися у застінках окупантів. Не зневіритися йому допомогла батькова наука.