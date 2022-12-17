З'явилося перше відео захисника «Азовсталі» Діанова після операції
Діанову провели складну, але успішну операцію на плечі в одній із лікарень США
Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов подякував за підтримку після операції, проведеної у США. Відповідне відеозвернення з'явилось в Instagram футбольного клубу «Шахтар».
Діанов подякував українцям за підтримку, додавши, що без них та їхньої допомоги нічого б не вийшло.
Він також зазначив, що почувається добре.
Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями він повернеться до України.
Нагадаємо, нещодавно Діанову провели складну, але успішну операцію на плечі в одній із лікарень США. За прогнозами лікарів, після реабілітації його рука знову нормально функціонуватиме.
Як повідомлялося, після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла Діанова неправильно зрослася рука, у ній бракувало чотирьох сантиметрів кістки.
Нагадаємо, 21 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.
Також захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що допомагало триматися у застінках окупантів. Не зневіритися йому допомогла батькова наука.
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