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З'явилося перше відео захисника «Азовсталі» Діанова після операції

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З'явилося перше відео захисника «Азовсталі» Діанова після операції
Найближчими днями Діанов повернеться до України
фото з відкритих джерел

Діанову провели складну, але успішну операцію на плечі в одній із лікарень США

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов подякував за підтримку після операції, проведеної у США. Відповідне відеозвернення з'явилось в Instagram футбольного клубу «Шахтар».

Діанов подякував українцям за підтримку, додавши, що без них та їхньої допомоги нічого б не вийшло.

Він також зазначив, що почувається добре.

Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями він повернеться до України.

Нагадаємо, нещодавно Діанову провели складну, але успішну операцію на плечі в одній із лікарень США. За прогнозами лікарів, після реабілітації його рука знову нормально функціонуватиме.

Як повідомлялося, після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла Діанова неправильно зрослася рука, у ній бракувало чотирьох сантиметрів кістки.

Нагадаємо, 21 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. 

Також захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що допомагало триматися у застінках окупантів. Не зневіритися йому допомогла батькова наука.

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Теги: відео Азовсталь наука Україна

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