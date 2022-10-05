«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду

Оборонець «Азовсталі» розповів про своє спілкування з росіянами у полоні

Звільнений нещодавно з російського полону морпіх, оборонець «Азовсталі» Михайло Діанов розповів, як він намагався пояснити росіянам, чому обороняє Україну та змусив росіян задуматися над їхньою роллю у цій війні. Про це він сказав у одному з інтерв’ю.

Діанов навів свій відвертий діалог з одним із росіян.

– Как вы относитесь к войне?

– К войне плохо отношусь.

– Ну к этой войне как ты относишься?

– Как я могу относиться к войне? Ты какого х*ра на меня напал? Ты че здесь забыл? Ты че в меня стреляешь? Вы понимаете, что здесь фашистов нет? Я сейчас с тобой разговариваю на русском языке. Вам что, земли мало? Не надо мне рассказывать, что у вас приказ. Какой приказ? Ты пришел, дал мне пощечину, я тебе дал кулаком. По-человечески? По-мужски?

– Ну вообще-то да… А ты сам откуда?

– Из Тернополя.

– А где это?

– Западная Украина.

– И что, ты аж сюда приехал?

– А ты откуда?

– Я с Ростова-на-Дону.

– А если бы у тебя в Усть-Илимске что-то было, ты бы туда приехал?

– Ну это лирика.

– Какая лирика? Это моя страна.

Український захисник також розповів про своє ставлення до України. Він зазначив, що його мати народилася у російському Дагестані, однак сам Діанов – українець, і готовий «стояти до кінця» за свою державу.

«У мене є свій гімн особистий. Є такий гурт «Бук», у них є після «Це моя земля». «Будемо стояти до кінця». Все! Це моя земля, і це не обговорюється. Я за національністю не українець. У свідоцтві про народження написано «русский». Моя мама у Дагестані народилася. Але я українець. У мене паспорт з тризубом. Я народився у цій країні, то ким я можу бути? Я громадянин України, я українець. Усі, не обговорюється», – сказав він.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що найгіршим випробуванням для нього у полоні був голод.

Діанов також розповів, що допомогло йому вижити в полоні.