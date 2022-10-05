Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду

Надія Клочко
glavcom.ua
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду
Михайло Діанов був звільнений з російського полону 21 вересня
скріншот із відео

Оборонець «Азовсталі» розповів про своє спілкування з росіянами у полоні

Звільнений нещодавно з російського полону морпіх, оборонець «Азовсталі» Михайло Діанов розповів, як він намагався пояснити росіянам, чому обороняє Україну та змусив росіян задуматися над їхньою роллю у цій війні. Про це він сказав у одному з інтерв’ю.

Діанов навів свій відвертий діалог з одним із росіян.

– Как вы относитесь к войне?
– К войне плохо отношусь.
– Ну к этой войне как ты относишься?
– Как я могу относиться к войне? Ты какого х*ра на меня напал? Ты че здесь забыл? Ты че в меня стреляешь? Вы понимаете, что здесь фашистов нет? Я сейчас с тобой разговариваю на русском языке. Вам что, земли мало? Не надо мне рассказывать, что у вас приказ. Какой приказ? Ты пришел, дал мне пощечину, я тебе дал кулаком. По-человечески? По-мужски?
– Ну вообще-то да… А ты сам откуда?
– Из Тернополя.
– А где это?
– Западная Украина.
– И что, ты аж сюда приехал?
– А ты откуда?
– Я с Ростова-на-Дону.
– А если бы у тебя в Усть-Илимске что-то было, ты бы туда приехал?
– Ну это лирика.
– Какая лирика? Это моя страна.

Український захисник також розповів про своє ставлення до України. Він зазначив, що його мати народилася у російському Дагестані, однак сам Діанов – українець, і готовий «стояти до кінця» за свою державу.

«У мене є свій гімн особистий. Є такий гурт «Бук», у них є після «Це моя земля». «Будемо стояти до кінця». Все! Це моя земля, і це не обговорюється. Я за національністю не українець. У свідоцтві про народження написано «русский». Моя мама у Дагестані народилася. Але я українець. У мене паспорт з тризубом. Я народився у цій країні, то ким я можу бути? Я громадянин України, я українець. Усі, не обговорюється», – сказав він.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що найгіршим випробуванням для нього у полоні був голод.

Діанов також розповів, що допомогло йому вижити в полоні

Читайте також: 

Теги: обмін полоненими полон росія Азовсталь війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська актриса не могла стримати сліз
Ада Роговцева зворушливо обняла звільненого з полону захисника «Азовсталі» (фото)
3 жовтня, 18:20
Морпіха обміняли разом з іншими захисниками Маріуполя 21 вересня 
Донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео 
27 вересня, 08:10
Від того, що ти сумуєш, ситуація не зміниться, вважає Михайло Діанов
Морпіх Діанов розповів, що допомогло йому вижити в полоні (відео)
2 жовтня, 20:38

Суспільство

«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду
Понад усе любив небо. Історія Михайла Матюшенка, який очолював «привидів Києва»
Понад усе любив небо. Історія Михайла Матюшенка, який очолював «привидів Києва»
Призовник через суд добився виїзду за кордон. Стали відомі подробиці
Призовник через суд добився виїзду за кордон. Стали відомі подробиці
Залужний опублікував відео про роль жінок в українській армії
Залужний опублікував відео про роль жінок в українській армії
Масі Найєм знявся у фотосесії для журналу Indposhiv
Масі Найєм знявся у фотосесії для журналу Indposhiv
Уряд гарантує: зима може бути холодною, але не голодною
Уряд гарантує: зима може бути холодною, але не голодною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
США несподівано скликають Радбез ООН
38K
Операція «наступник». ЗМІ назвали, хто замінить Путіна на посаді
21K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
15K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон
9556
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування
9160
Путін пішов проти ФСБ заради Медведчука

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Сьогодні, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Сьогодні, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту