Захисник «Азовсталі» з Тернополя, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, повернувся з полону

Захисник Маріуполя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, повернувся додому під час обміну 21 вересня. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. Тепер він потребує відновлення, а також допомоги. Про це написала журналістка Віолетта Кіртока на своїй сторінці у Facebook.

Морпіх Михайло Діанов під час боїв на «Азовсталі» отримав важкі поранення. У нього були прострілені обидві ноги й роздроблена кістка правої руки. Після виходу захисників Маріуполя з Азовсталі він чотири місяці провів у російському полоні.

«Ціна полону. І яскравий доказ «гуманності» наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника «Азовсталі», якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає чотирьох сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго», – написала журналістка.

фото: Дмитро Козацький (Орест) / Telegram

Вона також закликала небайдужих допомогти воїну фінансово.

«Коли я відкрила цей знімок, мені самій стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди… Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична», – зазначила Віолетта Кіротка.

5167 9856 6097 0773, карта Олени Лаврушко, сестри Михайла.

На лікування Михайла

Ціль: ₴500 тис.

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У ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ять командирів з «Азовсталі» наразі перебувають у Туреччині. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.

Як повідомлялося, легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі.