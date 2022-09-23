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«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
Діанов під час боїв отримав важкі поранення 
фото: Violetta Kirtoka/ Facebook

Захисник «Азовсталі» з Тернополя, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, повернувся з полону

Захисник Маріуполя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, повернувся додому під час обміну 21 вересня. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. Тепер він потребує відновлення, а також допомоги. Про це написала журналістка Віолетта Кіртока на своїй сторінці у Facebook.

Морпіх Михайло Діанов під час боїв на «Азовсталі» отримав важкі поранення. У нього були прострілені обидві ноги й роздроблена кістка правої руки. Після виходу захисників Маріуполя з Азовсталі він чотири місяці провів у російському полоні. 

«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото) фото 1

«Ціна полону. І яскравий доказ «гуманності» наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника «Азовсталі», якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає чотирьох сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго», – написала журналістка. 

«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото) фото 2
«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото) фото 3
фото: Дмитро Козацький (Орест) / Telegram

Вона також закликала небайдужих допомогти воїну фінансово.

«Коли я відкрила цей знімок, мені самій стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди… Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична», – зазначила Віолетта Кіротка. 

«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото) фото 4

5167 9856 6097 0773, карта Олени Лаврушко, сестри Михайла.  

На лікування Михайла

Ціль: ₴500 тис.

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Номер картки Банки: 5375 4112 0106 3570 
 
У ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ять командирів з «Азовсталі» наразі перебувають у Туреччині. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. 

Як повідомлялося, легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі.

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Теги: Додому поранення травма Азовсталь Україна полон

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