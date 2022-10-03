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Морпіх Діанов сказав, що для нього було найгіршим знущанням у полоні

Надія Клочко
glavcom.ua
Морпіх Діанов сказав, що для нього було найгіршим знущанням у полоні

Михайло Діанов розповів, як у полоні окупанти морили голодом українських військових

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що найгіршим випробуванням для нього у полоні був голод. Про це він сказав у інтерв’ю, опублікованому медіапроєктом Front 18.

«Найгірше знущання, на мою суб’єктивну думку. Тебе можна різати, бити, намотувати скотч на голову, біль ти можеш витримати будь-який. Але голод – це все. На «Азовсталі якісь продукти можна було роздобути. Тоді як в Оленівці (там окупанти утримували полонених з «Азовсталі» – «Главком») ми їли те, що дадуть – комбікорм», – розповів Діанов.

За словами військовослужбовця, їжі було дуже мало і вона була дуже поганої якості.

«Комбікорм зварений, без солі. Сіль була заборонена, щоб ми не отримували мінеральних речовин. Раціон був такий: сніданок – тарілка комбікорму, ємністю як великий одноразовий стакан. Потім на обід – так звані їхні «щі». Це вода і квашена капуста. Трохи капусти, якщо дуже пощастить, попадеться шматочок картоплі. На вечерю – знову комбікорм. При цьому давали такий шматочок хліба, як батончик «Снікерс», три рази на день», – зазначив він.

Михайло згадує, що для того, аби нормально спати, він їв свою вечерю прямо перед сном.

«Якщо цього не зробити (не поїсти перед сном – «Главком»), ти закриваєш очі і бачиш еклери і варену згущенку. Я не бачив ні сім’ю, мені не цікаво було, вільна Україна чи ні, нічого не цікавило», – розповів військовий.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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Теги: Азовсталь обмін полоненими полон

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