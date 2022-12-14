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Захисник «Азовсталі» переніс операцію у США: «Шахтар» покрив усі витрати

Юрій Лящук
glavcom.ua
Захисник «Азовсталі» переніс операцію у США: «Шахтар» покрив усі витрати
Найближчими днями Діанов повернеться до України
фото з соцмережі

Операція на правому плечі в Сент-Луїсі пройшла успішно

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Відповідна світлина з'явилась в Instagram «Шахтаря».

Операція на правому плечі в Сент-Луїсі пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями він повернеться до України.

Організував та покрив усі витрати на лікування Діанова «Шахтар».

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Діанов зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь.

Як повідомлялося, після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла Діанова неправильно зрослася рука, у ній бракувало чотирьох сантиметрів кістки.

Нагадаємо, 21 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. 

Також захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що допомагало триматися у застінках окупантів. Не зневіритися йому допомогла батькова наука.

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Теги: війна поранення Михайло Діанов ФК «Шахтар» Азовсталь

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