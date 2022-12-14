Захисник «Азовсталі» переніс операцію у США: «Шахтар» покрив усі витрати

Операція на правому плечі в Сент-Луїсі пройшла успішно

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Відповідна світлина з'явилась в Instagram «Шахтаря».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Операція на правому плечі в Сент-Луїсі пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями він повернеться до України.

Організував та покрив усі витрати на лікування Діанова «Шахтар».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Діанов зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь.

Як повідомлялося, після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла Діанова неправильно зрослася рука, у ній бракувало чотирьох сантиметрів кістки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 21 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.

Також захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що допомагало триматися у застінках окупантів. Не зневіритися йому допомогла батькова наука.