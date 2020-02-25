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    Суспільство

    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)

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    Недостовірне декларування загрожує директорові НАБУ Артему Ситнику позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади - ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    Недостовірне декларування загрожує директорові НАБУ Артему Ситнику позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади

    Сім'я «антикорупціонера» переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі, - ЗМІ

    Директор НАБУ Артем Ситник не вказав в декларації скандальний факт угоди на окупованій території. Сім'я «антикорупціонера» переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Про це свідчать виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи, що підтверджують факт угоди, зареєстрованої окупаційною владою, пишуть Укрновини з посиланням на «Обозреватель».

    Зазначається, що редакція сайту звернулася в Державне бюро розслідувань з повідомленням про скоєння Ситником правопорушення, пов'язаного з недостовірним декларуванням (ст. 366-1 Кримінального кодексу України), що загрожує директорові НАБУ позбавленням волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади.

    «Обозреватель» опублікував копії документів, що підтверджують здійснення угоди в окупованому Криму сім'єю Артема Ситника. Йдеться про ділянку Б-65 (кадастровий номер 8536900000: 07: 001: 0226) в садовому товаристві «Міраж» в Нахімовському районі Севастополя, який його дружина оформила на себе за російським законодавством (новий, російський кадастровий номер - 91: 04: 007 001: 139), і продала за 900 тисяч російських рублів. У 2015 році Ганна Ситник, дружина Артема Ситника, дала доручення на право відчуження майна громадянці РФ Небивайловій. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження вказаної ділянки, що також підтверджується документально.

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    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)
    ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)

    1 серпня 2017 реєстраційними органами окупаційної влади РФ в м. Севастополь незаконно зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі. У той же день Ситники через посередника продали ділянку за 900 000 російських рублів (продавець - Ситник Г. М.), з яких 6600 російських рублів сплатили в російський бюджет у вигляді мита. Фактично ж ділянка була продана ще дорожче - за 2 000 000 російських рублів, що випливає з розміщених оголошень про продаж. Ні в декларації дружини Ситника, ні в декларації самого Артема Ситника операції з відчуження нерухомості й отримання коштів від її продажу у визначені нормами закону терміни відображені не були, як і не були сплачені податки в Україні.

    Раніше головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ Ситника Микола Надейко розповів, як зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму. Ці люди привезли гроші за продану ділянку, ночували в Ситника, і він же відвозив цих посередників в аеропорт.

    Як повідомлялося, 19 лютого комітет Верховної Ради розглянув постанову про звільнення Ситника.

    Як відомо, Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинку за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду.

    ЗМІ податки бюджет НАБУ Артем Ситник гроші Севастополь декларація документи аеропорт Державне бюро розслідувань дружина
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