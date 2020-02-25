ЗМІ: Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в окупованому Криму (ДОКУМЕНТИ)



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Недостовірне декларування загрожує директорові НАБУ Артему Ситнику позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади

Сім'я «антикорупціонера» переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі, - ЗМІ

Директор НАБУ Артем Ситник не вказав в декларації скандальний факт угоди на окупованій території. Сім'я «антикорупціонера» переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Про це свідчать виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи, що підтверджують факт угоди, зареєстрованої окупаційною владою, пишуть Укрновини з посиланням на «Обозреватель».

Зазначається, що редакція сайту звернулася в Державне бюро розслідувань з повідомленням про скоєння Ситником правопорушення, пов'язаного з недостовірним декларуванням (ст. 366-1 Кримінального кодексу України), що загрожує директорові НАБУ позбавленням волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади.

«Обозреватель» опублікував копії документів, що підтверджують здійснення угоди в окупованому Криму сім'єю Артема Ситника. Йдеться про ділянку Б-65 (кадастровий номер 8536900000: 07: 001: 0226) в садовому товаристві «Міраж» в Нахімовському районі Севастополя, який його дружина оформила на себе за російським законодавством (новий, російський кадастровий номер - 91: 04: 007 001: 139), і продала за 900 тисяч російських рублів. У 2015 році Ганна Ситник, дружина Артема Ситника, дала доручення на право відчуження майна громадянці РФ Небивайловій. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження вказаної ділянки, що також підтверджується документально.

1 серпня 2017 реєстраційними органами окупаційної влади РФ в м. Севастополь незаконно зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі. У той же день Ситники через посередника продали ділянку за 900 000 російських рублів (продавець - Ситник Г. М.), з яких 6600 російських рублів сплатили в російський бюджет у вигляді мита. Фактично ж ділянка була продана ще дорожче - за 2 000 000 російських рублів, що випливає з розміщених оголошень про продаж. Ні в декларації дружини Ситника, ні в декларації самого Артема Ситника операції з відчуження нерухомості й отримання коштів від її продажу у визначені нормами закону терміни відображені не були, як і не були сплачені податки в Україні.

Раніше головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ Ситника Микола Надейко розповів, як зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму. Ці люди привезли гроші за продану ділянку, ночували в Ситника, і він же відвозив цих посередників в аеропорт.

Як повідомлялося, 19 лютого комітет Верховної Ради розглянув постанову про звільнення Ситника.

Як відомо, Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинку за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду.