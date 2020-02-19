Комітет Верховної Ради розглянув постанову про звільнення Ситника



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Артем Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинку за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду

Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести постанову на розсуд Верховної Ради

Правоохоронний комітет Верховної Ради розглянув постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Про це повідомляє «Еспресо.TV».

«Давайте дамо оцінку політичну і правову. Ситник судом України визнаний корупціонером. Ми не можемо нівелювати рішення українського суду», - сказав нардеп від «ОПЗЖ» Ілля Кива.

Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради.

«Не потрібно порушувати закон, ми маємо делегувати людей на комісію. Ця постанова недоцільна без висновку профільного комітету», - зазначила народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова.

Також вона додала, що комітет не має права порушувати закон і розглядати постанову, коли немає розуміння, що вона законна.

Як відомо, Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинку за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду.

У середу, 19 лютого, близько шести тисяч аграріїв вимагали відставки Ситника, звинувачуючи його в тиску на український бізнес.

Нагадаємо, 8 лютого у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали понад 165 підписів нардепів з вимогою звільнення внесеного до реєстру корупціонерів України директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.