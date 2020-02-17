ДБР відкрило нове кримінальне провадження у рамках справ Майдану



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Офіс генерального прокурора продовжує передачу справ Майдану до Бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило нове кримінальне провадження у рамках розслідування справ Майдану. Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський.

За його словами, за останній тиждень було зареєстровано ще одну кримінальну справу.

«Внесено до ЄРДР в ході здійснення розслідування саме майданівських справ», - зазначив слідчий.

Він також зазначив, що на сьогодні ще не завершилася передача справ Майдану з Офісу генерального прокурора, а кримінальні провадження щодо вбивств налічують понад 4,5 тисяч томів. Крім того, Державне бюро приймає не тільки майданівські справи щодо подій у Києві, але і в регіонах України.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Національному антикорупційному бюро передали майже 15 тис. томів у справах Майдану. Зокрема, після припинення функцій слідства Генпрокуратура передала майже 200 кримінальних проваджень, з яких більше половини стосуються справ Майдану.

До слова, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.

Також нагадаємо, що ДБР вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.

Як повідомлялося, виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації «Родина Героїв Небесної сотні» не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

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