Директор НАБУ Ситник розповів пранкеру Джокеру, що Захід «наїхав» на владу, вимагаючи не звільняти його



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Ситник очолює НАБУ з квітня 2015 року

Артем Ситник фактично розказав Джокеру про «найсуворіші меседжі» від західних партнерів щодо своєї відставки

Пранкер «Джокер» написав від імені глави фракції «Голос» Святослава Вакарчука директору НАБУ Артему Ситнику. Листування начебто Ситника і Вакарчука він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

«Напередодні голосування за його (Ситника) відставку дізнався пару новин. Ситник у хиткому положенні. Не хоче спілкуватися з Петром. З Єрмаком говорити теж не хоче. Гордий. Коломойського не боїться, але насторожений. Каже, що влада отримала найсуворіші меседжі від західних партнерів», - написав пранкер.

У листуванні начебто Ситник пише, що по Україні «х*еново вдарить», якщо депутати проголосують за відкриття ринку землі.

«Не можу нікого просити меседжів, від партнерів вони найсуворіші, вони отримали вибір за ними», - йдеться у листуванні.

Пранкер виклав скріншоти своєї переписки із Ситником.

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Нагадаємо, 8 лютого у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали понад 165 підписів нардепів з вимогою звільнення внесеного до реєстру корупціонерів України директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника

Як повідомлялось, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.