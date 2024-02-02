Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена

Чоловік понад десять років працював в Одеській опері, а в перші дні повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ростислава Янчишена.

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Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен загинув 19 квітня від мінометної атаки, за місяць до свого 32-річчя.

Чоловік народився у Кам'янці-Подільському 20 травня 1991 року. Отримавши хореографічну підготовку у київському Коледжі хореографічного мистецтва імені Сержа Лифаря, Ростислав став артистом балету Одеського національного академічного театру опери та балету, де працював понад 10 років. Любив подорожувати. Разом з балетною трупою відвідав Америку й багато країн Європи.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік хотів боронити рідну країну від загарбника, проте танцівника не одразу прийняли до лав Збройних сил України, тож він став добровольцем і приєднався до тероборони. Уже згодом вступив до лав ЗСУ і на фронті був кулеметником. У перші дні війни хлопець змінив балетні пуанти на армійські берці та кулемет, а улюблену оркестрову музику – на свист куль і мін.

Ростислава взяли в ЗСУ, після навчання у військовому навчальному центрі він відправився на схід, у Донецьку область фото з відкритих джерел

За словами завідувача балетної трупи театру Гаррі Севояна, Янчишен був світлою, талановитою, порядною та інтелігентною людиною. «Він одним із перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії», – наголосив Севоян.

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Адміністрація Коледжу хореографічного мистецтва імені Сержа Лифаря, у якому навчався Ростислав, зауважила, що він завжди випромінював позитив, будував плани, прагнув бути кращим, займався самоосвітою, а головне – був і залишиться патріотом.

Однією з яскравих його ролей була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті «Тримай». За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста.

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Артистка того ж театру та кохана військового Олександра Воробйова й досі не вірить у смерть хлопця. «Він був патріотом. Дійсно, патріотом: своїй країні не зраджував, після початку великого вторгнення не міг сидіти на місці», – пригадала жінка.

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен фото з відкритих джерел

Хлопець почав службу з ТрО у Кам’янці-Подільському, звідки направився на фронт. Вірив, що Україна переможе. Тепер його рідні кажуть: не дарма нація платить таку дорогу ціну, мусимо перемогти.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Ростислав Янчишен фото з відкритих джерел

«Комунікабельний, привітний. Не було жодної людини, яка б не хотіла з ним товаришувати», – так відгукуються про Ростислава його друзі й однокласники. Кажуть, хлопець мав відмінне почуття гумору і завжди перший приходив на допомогу. А його широка посмішка була візитівкою і ніколи не сходила з обличчя.

фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.