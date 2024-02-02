Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена
Ростислав разом із балетною трупою театру об’їздив чимало країн, був високоосвіченою та духовною людиною
фото з відкритих джерел

Чоловік понад десять років працював в Одеській опері, а в перші дні повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ростислава Янчишена.

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен загинув 19 квітня від мінометної атаки, за місяць до свого 32-річчя. 

Чоловік народився у Кам'янці-Подільському 20 травня 1991 року. Отримавши хореографічну підготовку у київському Коледжі хореографічного мистецтва імені Сержа Лифаря, Ростислав став артистом балету Одеського національного академічного театру опери та балету, де працював понад 10 років. Любив подорожувати. Разом з балетною трупою відвідав Америку й багато країн Європи.

Мистецька діяльність не була перешкодою для активної громадянської позиції Ростислава
Мистецька діяльність не була перешкодою для активної громадянської позиції Ростислава
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік хотів боронити рідну країну від загарбника, проте танцівника не одразу прийняли до лав Збройних сил України, тож він став добровольцем і приєднався до тероборони. Уже згодом вступив до лав ЗСУ і на фронті був кулеметником.  У перші дні війни хлопець змінив балетні пуанти на армійські берці та кулемет, а улюблену оркестрову музику – на свист куль і мін.

Ростислава взяли в ЗСУ, після навчання у військовому навчальному центрі він відправився на схід, у Донецьку область
Ростислава взяли в ЗСУ, після навчання у військовому навчальному центрі він відправився на схід, у Донецьку область
фото з відкритих джерел

За словами завідувача балетної трупи театру Гаррі Севояна, Янчишен був світлою, талановитою, порядною та інтелігентною людиною. «Він одним із перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії», – наголосив Севоян.

Загинув воїн 19 квітня 2023 року, фактично за місяць до 32-річчя
Загинув воїн 19 квітня 2023 року, фактично за місяць до 32-річчя
фото з відкритих джерел

Адміністрація Коледжу хореографічного мистецтва імені Сержа Лифаря, у якому навчався Ростислав, зауважила, що він завжди випромінював позитив, будував плани, прагнув бути кращим, займався самоосвітою, а головне – був і залишиться патріотом.

Однією з яскравих його ролей була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті «Тримай». За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. 

Артистка того ж театру та кохана військового Олександра Воробйова й досі не вірить у смерть хлопця. «Він був патріотом. Дійсно, патріотом: своїй країні не зраджував, після початку великого вторгнення не міг сидіти на місці», – пригадала жінка.

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
фото з відкритих джерел

Хлопець почав службу з ТрО у Кам’янці-Подільському, звідки направився на фронт. Вірив, що Україна переможе. Тепер його рідні кажуть: не дарма нація платить таку дорогу ціну, мусимо перемогти.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Ростислав Янчишен
Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Ростислав Янчишен
фото з відкритих джерел

«Комунікабельний, привітний. Не було жодної людини, яка б не хотіла з ним товаришувати», – так відгукуються про Ростислава його друзі й однокласники. Кажуть, хлопець мав відмінне почуття гумору і завжди перший приходив на допомогу. А його широка посмішка була візитівкою і ніколи не сходила з обличчя. 

Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена фото 1
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Загинув під час розмінування Харківщини. Згадаймо Сергія Гоцуляка з Тернопільщини
Теги: пам'ять смерть військові балет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Артем служив у президентському полку
Хвилина мовчання: згадаймо Артема Вакулінського, який ціною життя врятував побратима
4 сiчня, 09:00
Ворожа куля зупинила серце бійця на 23 році його життя
Військовий з позивним Жмеринка загинув за місяць до дня народження. Згадаймо Вадима Пендюра
2 сiчня, 09:00
Катя любила танці та мріяла про велику сцену
Загинула під час обстрілу столиці. Згадаймо 11-річну Катерину Піхур
14 сiчня, 09:00
Максим Мединський двічі йшов на фронт добровольцем
«Я готовий іти на війну, щоб донька не жила в совку»: згадаймо журналіста Максима Мединського
18 сiчня, 09:00
Маленька Нікуся могла сама казочки розповідати, знала віршик «Україна – мій рідний край». А після початку повномасштабної війни по-своєму співала «Червону калину»
Будинок у Дніпрі зруйнувала ворожа ракета. Згадаймо дворічну Вероніку Макаренко
19 сiчня, 09:00
Олександр Поліводський обороняв Київ та область, а також Харківщину, Донеччину, Луганщину
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
24 сiчня, 09:00
Після тривалої реабілітації Дмитро Сидорук спробував себе у спорті, де здобув численні нагороди
Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука
26 сiчня, 09:00
Максим Моцевик загинув у 26 років
Загинув при обороні Маріуполя. Згадаймо Максима Моцевика родом з Донеччини
28 сiчня, 09:00
Після закінчення військового інженерного інституту Сергій Гоцуляк був направлений в Крим, згодом в службу надзвичайних ситуацій в Хмельницький, пізніше – у Тернопіль
Загинув під час розмінування Харківщини. Згадаймо Сергія Гоцуляка з Тернопільщини
Вчора, 09:00

Суспільство

Залужний із Умєровим завітав до Джемілєва та приміряв папаху (фото)
Залужний із Умєровим завітав до Джемілєва та приміряв папаху (фото)
Міцні обійми та сльози щастя: зустріч захисників з рідними після полону
Міцні обійми та сльози щастя: зустріч захисників з рідними після полону
День Бабака: як пухнаста тваринка віщує погоду
День Бабака: як пухнаста тваринка віщує погоду
Колишня Романа Гринкевича позичила майже 7 млн грн у мами: як Морозюк рятує своє майно
Колишня Романа Гринкевича позичила майже 7 млн грн у мами: як Морозюк рятує своє майно
Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена
Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена
«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону
«Вовки Да Вінчі»: стало відоме нове ім'я командира батальйону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
15K
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
13K
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
11K
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
11K
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину
8087
ЗСУ розкрили, які літаки Росія тримає на аеродромі «Бельбек» у Криму

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 05:50
Стрітення Господнє та День Бабака. Які свята відзначаємо 2 лютого
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua