Військовий з позивним Жмеринка загинув за місяць до дня народження. Згадаймо Вадима Пендюра

Ворожа куля зупинила серце бійця на 23 році його життя

«Ми планували маленьку лялечку, але не судилось нам це щастя…» – поділилася дружина полеглого захисника

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Пендюра.

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Кулеметник Вадим Пендюр, позивний Жмеринка, загинув 13 червня 2023 року поблизу селища Невельське на Донеччині. Під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. 9 липня воїну виповнилося б 24 роки.

Вадим Пендюр із позивним Жмеринка фото з відкритих джерел

Вадим народився у Вінницькій області. Закінчив Гніванський професійний ліцей, здобув фах кухаря, кондитера, бармена-офіціанта. Працював за кордоном у будівельній фірмі. Потім повернувся на Вінниччину, одружився та оселився в селі Вінницькі Хутори. Працював торговим агентом. Захоплювався футболом, грав у місцевих командах.

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Свій позивний Жмеринка хлопець обрав не спроста. Адже народився у Жмеринському районі у невеликому селі Володимирівка, що неподалік Браїлова фото з відкритих джерел

Під час повномасштабної війни, у січні 2023 року, чоловік поповнив лави Збройних Сил України та вирушив на захист своєї країни. Проходив службу в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Під час служби захопився армією та вирішив, що хоче пов'язати своє життя з військовою професією.

Вадим Пендюр воював з окупантами трохи більше ніж п'ять місяців фото з відкритих джерел

«Вадим любив життя, завжди думав про майбутнє, обіцяв повернутися з перемогою. Він був душею компанії, надійним побратимом. Завжди вмів вислухати та підтримати. В його очах були сміливість, мужність, рішучість та впевненість. Завжди рвався в бій першим, але при цьому зберігав холодний розум.

Справжній Герой. Мав добру, світлу і відкриту душу та сильний характер. З рідними він був м'яким, ніжним, чуйним, любив дітей. Був люблячим чоловіком, турботливим сином та хорошим братом. Для нас він живий. Ми його досі чекаємо і дуже любимо. Ми планували маленьку лялечку, але не судилось нам це щастя… Мій Ангел, який завжди буде поруч зі мною», – розповіла дружина загиблого Анастасія.

Вадим був веселим, щирим, добрим, надійним побратимом, на якого можна було покластися фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.