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Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука
Після тривалої реабілітації Дмитро Сидорук спробував себе у спорті, де здобув численні нагороди
фото з відкритих джерел

Під час бою за Луганський аеропорт чоловік отримав важкі поранення, але вижив і повернувся на фронт

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Сидорука.

Дмитро Сидорук став на захист України ще у 2014 році. Попри численні поранення – вижив, вистояв, не зламався, став лідером нескорених. У лютому 2022 року готував команду зі стрільби з лука до Invictus Games в Гаазі, але повномасштабне вторгнення армії РФ зламало плани спортсмена…

«Діма, як особистість, був упевнений в собі, цілеспрямований, завжди заступався за слабших, любив спорт. З першого по шостий клас він займався плаванням. Потім басейн закрився і один товариш запропонував йому спробувати себе у стрільбі з лука. І тут син зрозумів, що це його», – пригадала мама Інга.

Дмитро Сидорук – навіки у родині нескорених України. Його вклад у розвиток ветеранського спорту важко переоцінити, його підтримку і завжди готовність прийти на допомогу неможливо забути
Дмитро Сидорук – навіки у родині нескорених України. Його вклад у розвиток ветеранського спорту важко переоцінити, його підтримку і завжди готовність прийти на допомогу неможливо забути
фото з відкритих джерел

У 2000 році Дмитро був обраний до юніорської національної збірної, а наступного року потрапив на молодіжний чемпіонат світу зі стрільби з лука в Італії, завоювавши золоту медаль.

Коли у 2014 році Росія анексувала Крим і постало питання захисту України, Дмитро Сидорук став до лав 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила. Під час бою за Луганський аеропорт 1 вересня 2014 року отримав важкі поранення, але вижив. Після 10 діб у реанімації, 12 операцій та місяців реабілітації Дмитро повернувся в зону проведення АТО, де до кінця пройшов строкову службу.

«Його воля сильніша за тіло, той вибух у вересні 2014-го наскрізь пробив дві ноги і праву руку, а ще легеню. Згодом він вчився ходити заново… Мав мету і велике бажання займатися спортом. Чого так сильно хотів, досягнув. Він є прикладом того, що ніколи не потрібно здаватися», – пригадала дружина Андріана.

Піхотинець Збройних сил, який у 2014 році серед перших став на захист рідної землі
Піхотинець Збройних сил, який у 2014 році серед перших став на захист рідної землі
фото з відкритих джерел

Після закінчення контракту зі Збройними силами України Сидорук з нетерпінням повернувся до занять спортом. Спочатку – на роботу в фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», а згодом дізнався про проєкт Invictus Games для ветеранів і загорівся його ідеєю.

Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука фото 1
фото з відкритих джерел
Після закінчення служби в АТО Дмитро Сидорук вирішив активно зайнятися спортом. Своєю дисципліною він обрав стрільбу із лука, якою у юності займався професійно
Після закінчення служби в АТО Дмитро Сидорук вирішив активно зайнятися спортом. Своєю дисципліною він обрав стрільбу із лука, якою у юності займався професійно
фото з відкритих джерел

Постійні тренування дали свої результати: коли у 2017-му вперше формували команду України, чоловік взяв участь у національному відборі та потрапив до складу збірної. За кілька місяців підготовки у Торонто Сидорук виборов срібло у змаганнях зі стрільби із лука.

Коли Дмитро повернувся додому, його обрали координатором Ігор нескорених у Львівській області, згодом став тренером збірних України. Був також суддею відборів та національних змагань та постійно тренував молодь і дітей, прививаючи їм любов до спорту та жагу до перемог.

«Дмитро прикладав багато зусиль для розвитку проєкту «Ігри нескорених» в Україні і залучення великої кількості ветеранів до реабілітації і занять спортом, він мав багато ідей, які хотів втілити у життя. В планах було створити спортивну школу зі стрільби з лука для дітей, а також для учасників бойових дій. Усе змінила повномасштабна війна. Попри проблеми зі здоров'ям після отриманих поранень, Дмитро без сумнівів знову став на захист нашої держави, був командиром відділення», – розповів друг і колега, призер українських і міжнародних змагань Володимир Джула.

Дмитро став учасником першої збірної України на міжнародних Іграх нескорених, а у 2017 році здобув срібну медаль у Канаді
Дмитро став учасником першої збірної України на міжнародних Іграх нескорених, а у 2017 році здобув срібну медаль у Канаді
фото з відкритих джерел

5 квітня 2022 року молодший сержант 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Дмитро Сидорук загинув у бою під Попасною на Луганщині.

«Він – приклад незламності, сили волі та перемоги над собою. Він наш Герой, він гордість нашої сім‘ї. І попри біль, пишаємось усі ним. Тепер лиш наш маленький син Яремій – залишок Дмитра», – сказала дружина Андріана.

У 2022 році на Іграх нескорених у Гаазі, які почалися 16 квітня, у пам’ять про героя команду на змаганнях супроводжував його портрет. Були медалі, перемоги, хвилини радості та гіркий присмак втрати, болю, а ще численні заклики до міжнародних спільнот про допомогу Україні у протистоянні агресору.

Учасники Invictus Games вшанували пам'ять львів'янина Дмитра Сидорука
Учасники Invictus Games вшанували пам'ять львів'янина Дмитра Сидорука
фото з відкритих джерел

У липні 2022 під гаслом «Герої не вмирають!» на Львівщині стартував щорічний обласний чемпіонат зі стрільби з лука серед юніорів, присвячений пам'яті воїна-спортсмена Дмитра Сидорука. Разом з тим, щоб зберегти пам'ять про новітнього героя серед молодих спортсменів, з 24 лютого 2023 року комплексна обласна дитячо-юнацька спортивна школа, яка раніше називалася «Здоров‘я», тепер має ім‘я Дмитра Сидорука. Тут виховують чемпіонів з художньої гімнастики, легкої атлетики, чирлідингу, тенісу, кульової стрільби та стрільби з лука. Останній вид спорту викладав у школі і Дмитро.

39-річний Дмитро Сидорук
39-річний Дмитро Сидорук
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: пам'ять військові смерть Ігри нескорених

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Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука
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