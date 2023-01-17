ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі

Загальний залп ракетоносіїв може становити до 44 «Калібрів»

Росія буде продовжувати ракетні атаки по Україні. Наразі у Чорному морі перебуває шість ворожих ракетоносіїв. Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, за вчора пункт базування відвідав підводний човен, що може свідчити про додаткове переспорядження. «А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак», – розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що 44 ракети - це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв. «Оскільки після 14-го частина ракет була використана, і після того тільки один човен заходив у пункт базування. Всі решта залишалися на місцях», – каже Гуменюк.

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Також вона розповіла, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували ЗСУ протягом повномасштабного вторгнення, складав у 48 одиниць.

«Все це може свідчити про продовження ракетних атак», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.