Звільнений «слугами народу» телеведучий пояснив небезпеку російської мови у ЗМІ

Якими б красивими словами себе не називали російськомовні громадяни, Путін вважає їх своїми»

Попри норми чинного законодавства, велика кількість телевізійних каналів досі не перейшла на українську мову. На думку телеведучого і публіциста Остапа Дроздова, примушувати мовників переходити на українську слід за допомогою покарання й ультиматумів. Про це Дроздов розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я вже втомився говорити про те, що незалежно від того, якими красивими словами себе називають російськомовні громадяни, Путін вважає їх своїми. Для кого російська мова – рідна, той рускій. Бо буде споживати рускій контент і примножувати його, а отже, брати активну участь у розбудові русского міра, бо він якраз на мові й базується», – пояснив телеведучий.

Остап Дроздов додав, що ввів би норму про анулювання ліцензії для кожного мовника, який далі мовить російською мовою. «Оскільки держава в нас Україна і державна мова в нас одна, то українська мова – безальтернативна. Ніхто не має ні просити, ні припрошувати до неї. Це – державна вимога до публічного простору», – вважає Остап Дроздов.

Також Остап Дроздов пояснив, навіщо «слуги» скуповують ЗМІ.

Нагадаємо, із 16 січня всі загальноукраїнські та регіональні (ті, що поширюються в кількох областях) газети і журнали повинні обов’язково друкувати українськомовний наклад. Це значить, що виходити тільки російською ці видання не зможуть.

Отже, якщо певна газета або часопис бажає й надалі виходити в Україні не українською мовою, його власник (власниця) має забезпечити, окрім основного свого тиражу, також тираж українською. При цьому усі мовні версії повинні «видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день».

Те саме стосується розповсюдження друкованих періодичних видань, зокрема за передплатою.

За недотримання вимог порушник отримає попередження. При повторному порушенні протягом року винного можуть оштрафувати.