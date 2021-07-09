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    Урізноманітнюємося: список цікавих українських слів

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    Ці слова варто додати в лексикон - Урізноманітнюємося: список цікавих українських слів
    Ці слова варто додати в лексикон

    Ці маловживані слова зроблять мову більш вишуканою

    Маловживані українські слова зможуть зробити мову вишуканішою.

    Список опублікувала спільнота «Рух «За мову».

    «Мовна стійкість народу залежить не стільки від обставин, скільки від його бажання і волі. При бажанні можна воскресити навіть мертву або напівмертву мову, при небажанні – можна і з цілком живої мови зробити мертву», – процитували мовознавця Ореста Ткаченка.

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    Фото спільноти «Рух «За мову».

    Нагадаємо, 7 липня минуло 100 років від дня народження Петра Яцика (1921–2001) – канадського підприємця українського походження, відомого мецената, який ще до незалежности України підтримував численні українознавчі наукові проєкти.

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    Теги: українська мова
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    Урізноманітнюємося: список цікавих українських слів