Лагідна українізація? Але русифікували нас не лагідно
Про захист державної мови у сфері обслуговування
Отримав сьогодні відповідь Уповноваженого із захисту державної мови щодо моїх скарг на порушення Закону про мову, виявлені в мережі ресторанів японської кухні Sushi Master Ukraine та в СпортЛенд Мережа фітнес клубів
Уповноваженим надіслані на адреси вказаних мереж листи з вимогами забезпечити використання працівниками та партнерами вказаних мереж державної мови при обслуговуванні споживачів.
Суть порушень в обох випадках полягала в тому, що обслуговування споживачів починалося російською (нижче вказані посилання на публікації з відео).
Так, це не найстрашніші порушення (якщо, наприклад, порівняти з категоричною відмовою обслуговувати українською), але таких ДРІБНИХ ПОРУШЕНЬ НАЙБІЛЬШЕ і через це їх часто можуть не помічати і НАВІТЬ СПРИЙМАТИ ЗА НОРМУ.
Однак якщо всі будуть починати обслуговування російською чи іншою мовою, якою їм хочеться, то який же це україномовний простір??!
Дехто каже, що відгуки в книгу скарг, звернення до Уповноваженого це, нібито, занадто. Я теж отримав багато критики, після моїх публікацій. А останнім часом все частіше чути про якусь «лагідну українізацію». Тобто це як? Просити, слізно, можливо навколішках? А відмовлять, ну значить відмовлять, чи будуть продовжувати постійно починати обслуговування російською, просто змиритися з цим?
Коли нас русифіковували, то ніхто цього лагідно не робив, виносили сотні указів та циркулярів, в яких прямо забороняли українську мову у всіх сферах, просто знищували її. А тепер, коли ми хочемо її відновити, то чомусь повинні робити це дуже лагідно, щоб не дай Бог ніхто з порушників Закону не засмутився і не образився.
Насправді, обслуговування зводиться, в основному, максимум до декількох десятків слів. Те що це комусь важко зробити, – повна маячня та маніпуляція.
Якщо кожен свідомий громадянин бодай раз зверне увагу на порушення Закону про мову і доведе процес до кінця, тобто звернеться до Уповноваженого через такі порушення, то дуже швидко ситуація зміниться і ми будемо жити в українській Україні, а не в малоросії.
Я особисто почав з великих мереж, а саме: «Суши Мастер» та «Спорт Ленд». Тому, що саме великі мережі повинні продемонструвати всім решта, як правильно робити, як повинно бути, задати тренд, так би мовити.
- Тут деталі та відео порушень Закону «Суши Мастер»
- Тут – «СпортЛенд»
«Суши Мастер» ніяк не відреагували на публікацію, тому окрім скарги Уповноваженому, я змушений був звернутися й до їхнього центрального офісу, виклавши факти порушень та просив вжити заходів для недопущення цього в майбутньому, чекаю відповіді.
В той час як з боку «СпортЛенд» було достатньо реакцій. Спочатку безпосередній керівник спортклубу, про який йшла мова в публікації (Сергій Шаблій) відреагував на неї. Хоча й реакція його була більше емоційна, ніж конструктивна. Потім, вже через декілька днів, відреагувала й сама мережа СпортЛенд Мережа фітнес клубів цілком адекватно і правильно (все це є в коментарях до вказаної вище публікації).
Зате тепер в згаданому спортклубі НЕ порушують Закон про мову. З моменту моєї публікації минув майже місяць, за який я відвідав спортклуб багато разів і ЖОДНОГО разу мене не обслуговували російською. Там тепер обслуговують українською від початку й до кінця!) Може в них якась «червона кнопка» висвічується коли я приходжу?!))
Це звісно жарт, а якщо серйозно, то прояв активної позиції дає конкретні результати і змінює ситуацію на краще.
Джерело: блог Максима Васильєва