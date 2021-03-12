Лагідна українізація? Але русифікували нас не лагідно

Якщо кожен свідомий громадянин зверне увагу на порушення Закону про мову, то дуже швидко ситуація зміниться і ми будемо жити в українській Україні

Про захист державної мови у сфері обслуговування

Отримав сьогодні відповідь Уповноваженого із захисту державної мови щодо моїх скарг на порушення Закону про мову, виявлені в мережі ресторанів японської кухні Sushi Master Ukraine та в СпортЛенд Мережа фітнес клубів

Уповноваженим надіслані на адреси вказаних мереж листи з вимогами забезпечити використання працівниками та партнерами вказаних мереж державної мови при обслуговуванні споживачів.

Суть порушень в обох випадках полягала в тому, що обслуговування споживачів починалося російською (нижче вказані посилання на публікації з відео).

Так, це не найстрашніші порушення (якщо, наприклад, порівняти з категоричною відмовою обслуговувати українською), але таких ДРІБНИХ ПОРУШЕНЬ НАЙБІЛЬШЕ і через це їх часто можуть не помічати і НАВІТЬ СПРИЙМАТИ ЗА НОРМУ.

Однак якщо всі будуть починати обслуговування російською чи іншою мовою, якою їм хочеться, то який же це україномовний простір??!

Дехто каже, що відгуки в книгу скарг, звернення до Уповноваженого це, нібито, занадто. Я теж отримав багато критики, після моїх публікацій. А останнім часом все частіше чути про якусь «лагідну українізацію». Тобто це як? Просити, слізно, можливо навколішках? А відмовлять, ну значить відмовлять, чи будуть продовжувати постійно починати обслуговування російською, просто змиритися з цим?

Коли нас русифіковували, то ніхто цього лагідно не робив, виносили сотні указів та циркулярів, в яких прямо забороняли українську мову у всіх сферах, просто знищували її. А тепер, коли ми хочемо її відновити, то чомусь повинні робити це дуже лагідно, щоб не дай Бог ніхто з порушників Закону не засмутився і не образився.

Насправді, обслуговування зводиться, в основному, максимум до декількох десятків слів. Те що це комусь важко зробити, – повна маячня та маніпуляція.

Якщо кожен свідомий громадянин бодай раз зверне увагу на порушення Закону про мову і доведе процес до кінця, тобто звернеться до Уповноваженого через такі порушення, то дуже швидко ситуація зміниться і ми будемо жити в українській Україні, а не в малоросії.

Я особисто почав з великих мереж, а саме: «Суши Мастер» та «Спорт Ленд». Тому, що саме великі мережі повинні продемонструвати всім решта, як правильно робити, як повинно бути, задати тренд, так би мовити.

«Суши Мастер» ніяк не відреагували на публікацію, тому окрім скарги Уповноваженому, я змушений був звернутися й до їхнього центрального офісу, виклавши факти порушень та просив вжити заходів для недопущення цього в майбутньому, чекаю відповіді.

В той час як з боку «СпортЛенд» було достатньо реакцій. Спочатку безпосередній керівник спортклубу, про який йшла мова в публікації (Сергій Шаблій) відреагував на неї. Хоча й реакція його була більше емоційна, ніж конструктивна. Потім, вже через декілька днів, відреагувала й сама мережа СпортЛенд Мережа фітнес клубів цілком адекватно і правильно (все це є в коментарях до вказаної вище публікації).

Зате тепер в згаданому спортклубі НЕ порушують Закон про мову. З моменту моєї публікації минув майже місяць, за який я відвідав спортклуб багато разів і ЖОДНОГО разу мене не обслуговували російською. Там тепер обслуговують українською від початку й до кінця!) Може в них якась «червона кнопка» висвічується коли я приходжу?!))

Це звісно жарт, а якщо серйозно, то прояв активної позиції дає конкретні результати і змінює ситуацію на краще.

Джерело: блог Максима Васильєва

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