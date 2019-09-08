Звільнений український моряк Головаш: готовний знову пройти через Керченську протоку



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Богдан Головаш: «Перші плани? Поскоріше повернутися на службу і знову вийти в море»

Головаш запевнив, що продовжить військову службу

Український військовий моряк Богдан Головаш, який повернувся в Україну з РФ у межах обміну утримуваними особами 7 вересня, готовий знову пройти через Керченську протоку, якщо буде потрібно.

«Веселий настрій. Повернулися нарешті додому. Дякую всім людям, які підтримували наших рідних, нас, надсилали нам листи. Нам потрібна була ця підтримка, щоб ми знали: те, що ми робимо, це має значення для людей», – сказав він в коментарі «Громадському».

Головаш також запевнив, що продовжить військову службу.

«Перші плани? Поскоріше повернутися на службу і знову вийти в море. На запитання «А якщо знову доведеться йти через Керченську протоку?» він відповів: «Піду. Якщо потрібно буде».

Нагадаємо, українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях.