Звільненим морякам вручили нагороди і підвищили у званні (фото)



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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Нагороди та військові звання звільненим морякам вручив командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко в аеропорту «Бориспіль»

Українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях. Про це повідомляє пресслужба військово-морських сил України у Facebook.

Повідомляється, що нагороди та військові звання звільненим морякам вручив командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко в аеропорту «Бориспіль».

«Сьогодні, в аеропорту Бориспіль українських військових моряків з полону зустрічали традиційним українським короваєм з сіллю, і нагородами. Командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив нашим військовим нагороди та чергові військові звання», - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Зазначимо, 18 вересня в Мінську контактна група може обговорити можливий обмін полоненими між Україною і бойовиками на Донбасі. Зокрема, повідомляється, що під час зустрічі контактної групи в Мінську можуть прийняти рішення про обмін у форматі «200 на 70». Також буде обговорюватися питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотому.

Сьогодні, 7 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.