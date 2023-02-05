«Абсолютно випадково знайшла пухлину». Це жінки, які борються з раком під час війни

Я дізналася про хворобу десь наприкінці жовтня й абсолютно випадково знайшла в себе пухлину. Я постійно бігаю, займаюся спортом і, коли перевдягалася, помітила незрозуміле ущільнення біля грудей, близько до пахв. Мені було тривожно з цього приводу, і я звернулася до сімейного лікаря. Мене відправили на УЗД, але тоді подумала, що це може бути збільшення лімфовузлів, тому що я ходила в легкій курточці й, мабуть, застудилася. Через декілька днів помітила, що ущільнення не зменшується, і, звісно, це викликало більшу тривогу.

Як усі люди, почала ґуґлити, діагностувала собі багато хвороб (сміється). Після пошуків знову звернулася до лікарні, мені зробили УЗД, потім відправили до мамолога. Пазл потихеньку складався, кожний лікар дивився трохи вбік, але нічого спочатку не казав. Уже після того, як зробили мамографію, лікар сказав, що в мене пухлина, і вона злоякісна. Мене, по суті, врятувала моя допитливість. Бо якби я лишилася на етапі збільшених лімфовузлів, то, можливо, було б уже запізно.

Зараз велика проблема в Україні в тому, що, коли людина стикається з цією хворобою, вона взагалі не має інформації про якийсь план, що їй спочатку треба робити. Тому я почала з того, що зверталася до декількох фахівців для того, щоб отримати різні думки з приводу лікування. І кожен фахівець розповідав дещо різну інформацію. Це збиває тебе з пантелику, ти не розумієш, що треба робити. Спочатку виникає паніка, бо, по-перше, слово «рак» – страшне для кожної людини, а по-друге, ти не знаєш, із чого почати лікування.