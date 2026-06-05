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СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Зловмисники відкрито підтримували збройну агресію РФ
фото з відкритих джерел

У трьох регіонах України затримали прокремлівських агітаторів 

Служби безпеки України викрила та затримала трьох прокремлівських агітаторів у Києві, Харківській та Черкаській областях. Зловмисники відкрито підтримували збройну агресію РФ, виправдовували воєнні злочини окупантів та закликали до ракетних ударів по столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Служби безпеки України.

Географія злочинів та фігуранти

  • Харківщина: місцева безробітна, яка через соцмережі закликала Росію вдарити балістичною ракетою «Орєшнік» по урядовому кварталу в Києві для ліквідації керівництва України.
  • Київ: прихильник рашизму, який під трьома анонімними акаунтами закликав до повного захоплення України та героїзував загарбників.
  • Черкащина: заступниця керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про українську армію та виправдовувала повномасштабне вторгнення.

Перебіг розслідування

Судова мовно-лінгвістична експертиза, яку ініціювала Служба безпеки України, повністю підтвердила факти підривної діяльності всіх трьох фігурантів на користь країни-агресорки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, що передбачають суворе покарання за виправдовування агресії РФ та заклики до повалення конституційного ладу.

«Главком» писав, що суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишній судді Ларисі Богомоловій. Жінка передавала росіянам інформацію про переміщення українських військових у Донецькій області.

Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд засудив мешканця Волині до восьми років ув'язнення за державну зраду – під час перебування у Польщі він співпрацював із ФСБ Росії та передавав їй розвідувальну інформацію.

ФСБ регулярно вербує українців за кордоном. Польські медіа раніше розкривали подробиці справи про російського «опозиціонера» з політичним притулком у країні, який збирав розвіддані на користь Москви. Окремо польська влада звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій.  

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Теги: СБУ кримінал ФСБ російські агенти

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