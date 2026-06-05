Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України

Робота з ідентифікації та притягнення до відповідальності іноземців-найманців триває безперервно

Слідчі Національної поліції України зібрали доказову базу щодо сотень іноземних громадян, які беруть участь у бойових діях проти України у складі незаконних збройних формувань Росії. Про це йшлося під час офіційної зустрічі української делегації з представниками Федерального бюро розслідувань США, інформує «Главком».

За словами першого заступника голови Нацполіції – начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, робота з ідентифікації та притягнення до відповідальності іноземців-найманців триває безперервно.

«Слідчими вже зібрано докази щодо сотень таких осіб, які брали участь у незаконних збройних формуваннях на боці Росії», – заявив Цуцкірідзе.

У Нацполіції зазначають, що ефективність розслідувань напряму залежить від швидкого обміну інформацією та координації з міжнародними партнерами. Саме така співпраця вже дозволила затримати одного з таких бойовиків на території США.

Нагадаємо, що Російська Федерація залучила до бойових дій проти України щонайменше 2965 громадян із 36 країн Африки. При цьому реальна кількість іноземців у лавах окупаційної армії може бути значно вищою.

«Главком» писав, що Російська Федерація розширює мережу залучення іноземних найманців, дедалі частіше використовуючи громадян африканських країн як «гарматне м'ясо». Під виглядом вакансій у цивільних сферах Кремль заманює людей на фронт. Найчастіше іноземців заманюють високими зарплатами (від $2000 на місяць) та обіцянками російського громадянства. Проте більшість із них потрапляє у підрозділи, які використовують для найбільш виснажливих «м’ясних» штурмів.