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Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу

Як пройшов MRKTNG марафон 2026

3 червня 2026 року MRKTNG марафон «Підкреслити головне» від топового медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR у Києві зібрав понад 500 маркетинг-практиків, комунікаційників, бренд-лідерів та креативників на цілий день нон-стоп лекцій від 40 топів ринку. У центрі уваги опинився маркетинг у реальності, яка перенасичена даними, каналами, інструментами, трендами та обставинами. Динаміку події створили ведучий 1+1 media Руслан Шаріпов та ведуча телеканалу «1+1 Україна» Людмила Барбір.

Про те, як маркетинг збирається з хаосу в систему, говорив Михайло Шаповалов (Admixer Advertising). Він розібрав логіку GMP-хабів як нову архітектуру роботи з даними. 

Михайло Шаповалов
Михайло Шаповалов

Як щоденний ритуал довіри у ранковому телебаченні разом зі «Сніданком з 1+1» підтримує українців, розповіли Юлія Жмакіна («1+1 Україна»), Наталія Вовк («1+1 Україна») та Єгор Гордєєв («1+1 Україна»). 

Тетяна Колесник (ПУМБ) та Альона Кошук (Adsapience) показали, як соціальні ініціативи стають частиною культури і змінюють поведінку у проєкті «Теплокровні», де донорство стає щоденною звичкою.

Єгор Гордєєв
Єгор Гордєєв

Панельна дискусія «Адаптація, нові орієнтири та горизонти для маркетингу. Що робити, коли старі стратегії не працюють, а готових інструкцій більше немає» зібрала топів ринку: Бориса Цомая (РІЕЛ), Володимира Соболєва («Ковальська»), Ярину Скороход (ДТЕК), Дмитра Даниловича (ALVIVA GROUP) та Вікторію Шапронь (AB InBev Efes Ukraine). Учасників обʼєднала одна думка: ринок більше не дає готових схем, а маркетинг знову повертається у центр бізнес-рішень – не як сервіс, а як стратегічна функція. 

Дмитро Судак (Тева в Україні) говорив про ресурсність команди: хронічний стрес і багатозадачність розмивають якість мислення, а відновлення тримається на базових речах – сні, паузах і нормальному ритмі роботи, який не з’їдає здатність думати. 

Дмитро Судак
Дмитро Судак

OOH у 2026 році більше не про кількість контактів, а про контекст, у який потрапляє бренд. Про це говорив Віктор Іванченко (Megapolis+), у центрі його виступу – увага, яка важить більше за охоплення. 

Панельна дискусія «Трансформації реклами у 2026 році» з Оксаною Бєляєвою (OMD Optimum Media Ukraine), Оленою Плаховою (KERNEL) та Геннадієм Карлінським (WOG) підняла головноме питання: що сьогодні реально працює в рекламі, коли універсальних відповідей більше немає, а увага є найдефіцитнішим ресурсом. 

Оксана Бєляєва
Оксана Бєляєва

Колаборації як спосіб зшивати різні світи стали фокусом виступу Дар’ї Черкашиної (HAVAS Red). Сильні партнерства народжуються не зі схожості брендів, а з ідей, які змушують ці світи перетнутися там, де це спочатку виглядало неможливо. 

Сергій Костя (Bolt) розповів, як бренд перестає бути зовнішнім повідомленням і входить у щоденний контекст життя людини. Культура тут працює як середовище для комунікації, а не фон. 

Олена Плахова
Олена Плахова

Репутація, яка не декларується, а щодня підтверджується діями. Про це говорили під час панельної дискусії «Соціальні проєкти без інструкції: як поєднати дію, бізнес і реальний вплив у 2026» із Тетяною Шерман (DTEK Academy), Анною Захараш («Дарниця»), Іванною Слабошпицькою («КИЇВ24»), Юлією Далібук (robota.ua), Тетяною Бояр (L’Oréal). 

Сторителінг без сцени і без «формату» обговорили під час подкасту на сцені з ведучими та засновницями проєкту «Не під запис» Анною Давиденко (Let Them See) та Олександрою Погорілою (U Agency). Гостем розмови став режисер, продюсер та творець фільму «Кіллхаус» Любомир Левицький. 

Індустріальний бренд без «індустріальної мови» презентував Володимир Гайдаш («ArcelorMittal Кривий Ріг») та показав перехід складних систем на людську комунікацію без втрати масштабу.

Креативний піар як механіку ідей, що не закінчуються разом із кампанією, розібрала Ірина Мєтньова (Vandog Agency) та розповіла про те, як народжується вірусність і чому найсильніші ідеї живуть довше за бриф.

Дар’я Сухенко (Trembita PR), Ольга Дівущак (Foundation Coffee Roasters), Дмитро Самолюк («Ми – Україна»), Владислав Дунаєнко (Міноборони України), Денис Зеленов (24 Канал), Ольга Гуцало (Kyivstar.Tech) та Даніло Повар (блогер, комік, митець) поспілкувалися на тему «Полювання на увагу: у яких каналах бути, за що платити і що реально приносить результат» та розповіли, як працювати з увагою у соцмережах, коли ти медіа, малий, середній, великий бізнес чи блогер.

Ольга Гуцало
Ольга Гуцало

ШІ як другий мозок, що зшиває роботу в єдину систему, показала Еліна Коченко (Flyer One Ventures) – від інструментів до архітектури щоденних процесів, де дані, комунікації і завдання працюють як одне ціле.

Олена Цисар (міжнародна експертка з CX) завершила день розмовою про клієнтський досвід як систему орієнтирів для бізнесу. У центрі – емпатія і реальне розуміння потреб клієнта. 

Під час події відбулося нагородження переможців Конкурсу маркетингових проєктів X-RAY – проєкту, який щороку збирає найсильніші кейси українського маркетингу. 

Важливою частиною MRKTNG марафону 2026 став благодійний збір на підтримку Батальйону безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади. Учасникам заходу вдалося зібрати 43 173 грн. На ці кошти підрозділ придбає два Starlink Mini, необхідні для стабільного зв’язку під час виконання бойових завдань. 

MRKTNG марафон «Підкреслити головне» показав, що маркетинг та комунікації більше не живуть у зоні готових відповідей. Тут виграють не ті, хто має ідеальний план, а ті, хто вміє точно обирати, що підкреслити в моменті і не втрачати змісту, коли навколо занадто багато всього одночасно.

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та MMR, вдячні: генеральному  партнеру – ПУМБ, генеральному  медіапартнеру – 1+1 media та головному партнеру – «Тева».

Партнерам заходу: AB InBev Efes Ukraine, Motorola, гостинному партнеру DTEK Academy, безпековому партнеру Sheriff, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру «Моршинська», солодкому партнеру ALVIVA GROUP, алкогольному партнеру AZNAURI, отакому партнеру «Otaka Комбуча».

Медіапартнерам: «Ми Україна», «Ми Україна+», рекламний холдинг «Мегаполіс+», «КИЇВ24», Live Marketing, ADV.expert, 24 Канал, Infovision, медійний холдинг «Апостроф»,  Mediafusion, trueua,  BigBoard, ВС Медіа, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Burda media Ukraine, «Главком», журнал ProfBuild, CIAU, Creativity.ua, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, CASES, «Економічні новини», «Експерт», «Перший бізнесовий», Mind.ua, speka.ua,  mc.today, inweb, Ant Media, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка підприємців і роботодавців Польщі.

Теги: бізнес

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