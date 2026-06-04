На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)

Родичі обіцяли клієнтам безперешкодний виїзд за межі України

У Львові правоохоронці викрили та затримали батька та сина, які налагодили незаконний канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру та Головне управління Нацполіції Львівщини.

За даними джерел «Главкому» у правоохоронних органах, затриманими є колишній депутат Мацошинської сільської ради Роман Бутляр та його син Богдан. За даними слідства, у лютому цього року 66-річний ексдепутат разом із своїм 46-річним сином, який є приватним підприємцем, розробили план нелегального заробітку на ухилянтах.

Суть «послуги»: родичі обіцяли клієнту забезпечити безперешкодний виїзд за межі України.

родичі обіцяли клієнту забезпечити безперешкодний виїзд за межі України. Транспортування: організатори схеми планували особисто довезти чоловіка до прикордонної смуги на власному автомобілі.

організатори схеми планували особисто довезти чоловіка до прикордонної смуги на власному автомобілі. Інструктаж: ухилянту надали детальні вказівки щодо того, як саме та в якому місці потрібно незаконно перетнути кордон пішки поза офіційними пунктами пропуску.

На вибір «клієнтові» запропонували два варіанти:

за $15 тис. забезпечити виготовлення медичних документів, які б надали йому статус особи з інвалідністю третьої групи і дозволили безперешкодно виїхати;

за $10 тис. організувати перетин кордону поза встановленими пунктами пропуску, минаючи прикордонний контроль.

Під час однієї з зустрічей родичі озвучили чоловіку про необхідність додаткової оплати – 40 000 грн. Ця сума нібито була потрібна для виготовлення фейкових медичних документів, які б дозволили отримати статус людини з інвалідністю. У подальшому, сума змінилася – необхідно було доплатити ще 11 000 грн за оформлення на стаціонарне лікування без присутності самого пацієнта.

У кінці травня спільники повідомили військовозобов’язаному, що документи майже готові і необхідно оплатити за їхню роботу. Після отримання першої частини обумовленої суми ($7 500) батька та сина затримали правоохоронці поблизу одного з торгових центрів на Сихові.

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Батька та сина затримали правоохоронці під час передачі грошей фото: Прокуратура України

Окрім цього у ході проведення обшуків за місцем проживання затриманих у батька виявили та вилучили набої до стрілецької зброї. Боєприпаси скеровано на експертизу після проведення якої буде вирішуватися питання правової кваліфікації.

«Главком» писав, що у столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на Дніпропетровщині двох сестер-близнючок, яких підозрюють в організації незаконної схеми допомоги військовозобов'язаним чоловікам в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, жінки за винагороду допомагали оформлювати фіктивну інвалідність, яка надалі давала підстави для виїзду за кордон.