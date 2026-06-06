Головна Новини
search button user button menu button

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію

До складу новоствореного органу увійшли представники ключових державних інституцій, силових відомств і профільних міністерств

Кирило Буданов очолив нову Координаційну раду, яка має підвищити ефективність системи захисту ветеранів, військовополонених, родин загиблих військових та осіб, зниклих безвісти. Відповідний указ опубліковано 6 червня.

Згідно з документом, новостворена рада покликана забезпечити ефективну взаємодію між державними органами у сфері захисту прав і законних інтересів ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих військових, а також військовополонених та осіб, зниклих безвісти.

До складу новоствореного органу увійшли представники ключових державних інституцій, силових відомств і профільних міністерств, зокрема Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства у справах ветеранів, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, а також Офісу президента та Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Серед членів Ради також – уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, військовий омбудсман, представники РНБО та інші посадовці, залучені до координації питань захисту прав ветеранів і родин військових.

Одночасно ліквідовано низку інших консультативно-дорадчих органів, що діяли раніше у цій сфері. З набранням чинності документом їхня діяльність припинена.

Днями на ІІІ Конференції з реінтеграції ветеранів Кирило Буданов наголосив, що ветерани мають стати моральними авторитетами українського суспільства, а держава повинна створити всі умови для їхньої самореалізації.

Теги: Кирило Буданов ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Офісі президента формується нова модель управління
В Офісі президента формується нова модель управління
14 травня, 20:37
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
7 травня, 21:04
Кремль оцінив ветеранів дешевше за одну крилату ракету
Менше, ніж один «Іскандер». Скільки РФ виділила коштів ветеранам до 9 травня
10 травня, 04:58
Незрячому чоловіку з тростиною довелося долати сходинки
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
13 травня, 17:16
Глава Офісу президента Кирило Буданов
Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника
19 травня, 19:39
Ветеранці Другої світової війни Марії Шевцовій виповнилося 102 роки
Пережила Голодомор та Другу світову війну. Довгожителька з Кривого Рогу відзначила 102-річчя
27 травня, 06:13
Олена Зеленська подякувала ветеранам за виставу та підтримала проєкт творчої реабілітації
Олена Зеленська побувала на виставі «Енеїда» від «Театру Ветеранів»
27 травня, 14:17
Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни
Зеленський утворив Координаційну раду для захисту прав ветеранів, її очолив Буданов
Сьогодні, 09:01
Зеленський 20 травня провів зустріч із представниками фракції «Слуга народу»
«Зустрічі стали частішими». Стало відомо, як змінилася комунікація між Офісом президента і нардепами
1 червня, 20:46

Новини

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Сьогодні, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua