Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію

До складу новоствореного органу увійшли представники ключових державних інституцій, силових відомств і профільних міністерств

Кирило Буданов очолив нову Координаційну раду, яка має підвищити ефективність системи захисту ветеранів, військовополонених, родин загиблих військових та осіб, зниклих безвісти. Відповідний указ опубліковано 6 червня.

Згідно з документом, новостворена рада покликана забезпечити ефективну взаємодію між державними органами у сфері захисту прав і законних інтересів ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих військових, а також військовополонених та осіб, зниклих безвісти.

До складу новоствореного органу увійшли представники ключових державних інституцій, силових відомств і профільних міністерств, зокрема Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства у справах ветеранів, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, а також Офісу президента та Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Серед членів Ради також – уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, військовий омбудсман, представники РНБО та інші посадовці, залучені до координації питань захисту прав ветеранів і родин військових.

Одночасно ліквідовано низку інших консультативно-дорадчих органів, що діяли раніше у цій сфері. З набранням чинності документом їхня діяльність припинена.

Днями на ІІІ Конференції з реінтеграції ветеранів Кирило Буданов наголосив, що ветерани мають стати моральними авторитетами українського суспільства, а держава повинна створити всі умови для їхньої самореалізації.