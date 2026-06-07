В Україні помірні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року

Вдень у столиці температура коливатиметься від 21° до 23°

Сьогодні, 7 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях помірні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім сходу, помірні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°, вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

Прогноз погоди на 7 червня Укргідрометцентр

У неділю, 7 червня, у Києві хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 20-25°, у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні розпочнеться метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почне відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищуватиметься, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.