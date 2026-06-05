Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)

Під час захоплення росіянами Бердянська суддя за власною ініціативою вийшла на контакт із спецслужбами Росії

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишній судді Ларисі Богомоловій. Жінка передавала росіянам інформацію про переміщення українських військових у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка.

«Навесні 2022 року, коли Бердянськ опинився під окупацією, місцева суддя за власною ініціативою вийшла на контакт із представником спецслужб російської федерації та почала працювати на ворога», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що Богомолова збирала та передавала окупантам інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема бійців окремого загону спеціального призначення «Азов». Також вона передавала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну.

Крім того, за даними прокуратури, суддя схиляла колег до співпраці з окупаційною владою та допомагала комплектувати штат створеного росіянами псевдопідрозділу «міністерства надзвичайних ситуацій».

Пізніше жінка виїхала на підконтрольну Україні територію. Вона очолила один із районних судів Полтавської області та продовжила працювати суддею.

У травні 2023 року правоохоронці викрили її діяльність, затримали та повідомили про підозру в державній зраді. Того ж року Вища рада правосуддя звільнила її з посади.

«Вона знала, що робить. Зрада присязі українському народові була свідомим вибором. Тепер прийшов час відповідати. І так буде з кожним, хто в мантії чи без працює на ворога», – зазначив генпрокурор.

«Главком» писав, що Луцький міськрайонний суд засудив мешканця Волині до восьми років ув'язнення за державну зраду – під час перебування у Польщі він співпрацював із ФСБ Росії та передавав їй розвідувальну інформацію.

ФСБ регулярно вербує українців за кордоном. Польські медіа раніше розкривали подробиці справи про російського «опозиціонера» з політичним притулком у країні, який збирав розвіддані на користь Москви. Окремо польська влада звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій.