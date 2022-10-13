Чи справді Росія привезла вартових ісламської революції до України?

За повідомленнями американського Інститут вивчення війни (ISW) Росія, ймовірно, перекинула на окуповані території України іранських вояків, пов’язаних Корпусом вартових ісламської революції аби навчити російські війська оперувати іранськими безпілотниками Shahed-136. Як кажуть українські військові, іранськими безпілотниками Росія «тероризує» мирне населення України, перейменувавши їх з «Шахедів» на «Герань». За словами президента Володимира Зеленського, Іран міг поставити Росії 2400 дронів-камікадзе для війни проти України. Радіо Свобода пояснює, що являють собою і Корпус вартових ісламської революції в Ірані і самі іранські безпілотники.

«Іранське НКВД»

За даними ISW, який посилається на Центр національного спротиву, російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою в окупованому Криму, а також на окуповану частину Херсонської області (називались селища Залізний Порт та Гладівці) для навчання російських військ у використані ударних іранських безпілотників. Також повідомляється, що іранські оператори дронів-камікадзе безпосередньо контролюють запуск «Шахедів» по цивільних об’єктах в Україні.

Останнім часом «Шахедами» Росія активно б’є по Одеській та Миколаївській областях. Іранські дрони також використовувались для ударів по Білій Церкві та інших точках Київщини.

Президент Зеленський оцінював, що Росія могла отримати від Ірану 2400 дронів-камікадзе. Але от тепер з’явилась інформація і про іранських інструкторів з Корпусу вартових ісламської революції, які навчають російських операторів безпілотників наносити удари по Україні.

«Корпус вартових – це дуже особливий інститут. Це фактично окрема армія, окремий інститут сектору безпеки Ірану, функції якого закріплені в конституції. Це особиста гвардія режиму. Це як війська НКВД при Сталіні! Війська НКВД мали свої дивізії, а Корпус вартових ісламської революції має свою авіацію, свою ракетну програму, свій морський флот. Це як би краща частина армії», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

«Часто Корпус виконує функції і розвідки, і внутрішніх військ і експедиційного корпусу, який працює за кордоном для поширення експансії іранського режиму на Близькому Сході», – додає він.

Вартові Корпусу ісламської революції в Ірані крокують на військовому параді в річницю ірано-іракської війни біля мавзолею аятоли Хоменеї, засновника іранського теократичного режиму. 22 вересня 2022 року фото: АР

«Роль Корпусу вартових – це сходе на ту роль, яку мало НКВД в Радянському Союзі. Може, в менших масштабах, але ж НКВД теж мало свої якісь залізничні загони, свою авіацію тощо. А Корпус в Ірані навіть контролює десь до 20 відсотків іранської економіки. Тому Корпус – це окрема каста в іранській системі», – підтверджує роль Корпусу вартових в інтерв’ю Радіо Свобода експерт-міжнародник Ілля Куса.

Вартові ісламської революції беруть участь в багатьох іранських операціях за межами країни. В Лівані вони підтримують «Хезболу», в Сирії воюють на боці військ президента Башара аль-Асада, в Ємені підтримують повстанців-хуситів, яким фактично протистоїть Саудівська Аравія. Вартові також є в сусідньому Іраку.

Скільки дронів Іран поставив Росії?

Експерти не мають спільної думки щодо того, скільки саме дронів-камікадзе Тегеран міг поставити для армії Росії.

Корпус вартових – це особиста гвардія іранського режиму. Це як війська НКВД при Сталіні!

Річ у тім, що Shahed-136 Іран запустив у серійне виробництво десь в другій половині 2020 року. З одного боку, за такий короткий період – менше двох років – важко виготовити тисячі й тисячі дронів. З іншого боку, «Шахеди» – це не ультра-технологічна зброя, вони легкі у виготовленні. Причому Іран скопіював технології, вочевидь, з американських та ізраїльських безпілотників, як зазначає міжнародна преса.

«Я, чесно кажучи, сумніваюсь, що іранці будуть їхати на чужу війну – от-так прямо безпосередньо. Тим більше, що дронами управляють росіяни і для цього не потрібні іранці. Ці дрони не є високотехнологічними, є достатньо дешевими і за рахунок цього їх в Ірану багато. Ці дрони не є «супер накрученими», не є тими, з якими росіяни не можуть самостійно справитись», – пояснює в інтерв’ю Ілля Куса з Українського інституту майбутнього.

«Якщо справді іранці приїхали, то максимум вони будуть виконувати роль радників. Хоча російська армія достатньо самостійна і самодостатня в своїх командних ресурсах», – додає експерт-міжнародник.

Частини іранського безпілотника-смертника Shahed-136, що були знайдені після удару РФ у Харкові, 6 жовтня 2022 року. Росія перейменувала цю іранську зброю в «Герань-2» фото: Reuters

На думку ж Сергія Данилова, немає нічого дивного, що Росія могла запросити іранських інструкторів «бо якраз ракетна програма і програма по безпілотниках в Ірані знаходяться під контролем вартових ісламської революції»

Якщо справді іранці приїхали, то максимум вони будуть виконувати роль радників

«Вся ця історія з продажем Росії безпілотників – це якраз пролобіювали більш радикальні елементи Корпусу вартових. Бо саме вони виступають за те, щоб Іран грав більш активну антизахідну роль у світі. Треба, мовляв, в піку Штатам більш активно підтримувати, наприклад, Росію. Росія каже, що воює зі США в Україні і тому іранці підтримують Росію», – пояснює логіку Тегерану Ілля Куса.

Він додає, що 2400 – «це величезна цифра».

«Не впевнений щодо цифри, бо ці дрони на озброєнні Ірану лише пару років. Не знаю чи могли вони виготови кілька тисяч дронів так швидко щоб майже 2,500 продати Росії та ще й собі щось залишити. Крім того ці ж дрони використовуються (проіранськими) повстанцями-хуситами в Ємені. Реальна цифра проданих Росії дронів, на мою думку десь кілька сотень. Але тут питання, чи буде це системний трек? Чи це була одноразова угода, чи ці поставки будуть тепер регулярним конвеєром поставок безпілотників Росії», – зауважує в інтерв’ю Куса.

За його словами, системні поставки дронів з Ірану Росії для України буде проблемою, «бо Україна змушена буде просити у західних партнерів більше засобів протидронної боротьби, яких у нас немає».

Раніше через поставки іранських дронів Росії офіційний Київ на знак протесту позбавив акредитації іранського посла і попросив іранців скоротити дипломатичну присутність в Україні.

Дешеві, «важко засікти»

Українські військові, зокрема Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони «Південь» сказала, що «Шахеди» важко запеленгувати, бо вони летять на порівняно низькій висоті, але вони роблять багато шуму як бензопила чи скутер і їх чути здалека на підльоті. Через цей шум, за словами військової речниці, «створюється ефект психологічного тиску на населення».

Дрони-камікадзе Shahed-136 в підземному сховищі в Ірані. Тегеран почав виробництво цих безпілотників в 2020 році і деяки експерти сумніваються, що за цей час іранці змогли виготовити тисячі цих дронів, що поставити їх аж так багато Росії для війни проти України. Фото березня 2022 року фото: Fars

Вперше Росія використала іранські дрон-камікадзе в кінці серпня, а українські сили збили перший «Шахед» на початку вересня цього року.

Іранські безпілотники використовувались Росією і під час масованого обстрілу українських міст 10 жовтня. Західні аналітики казали, що причиною активного використання іранських дронів є бажання Росії «приберегти» ракети для подальших ударів, брак яких вже відчуває російська армія.

Україна тепер – поле операційної діяльності Корпусу вартових. Тут він здійснює тепер свої злочинні дії

Shahed-136 має вагу 200 кілограмів і розмах крил в 2.5 метрів. Виготовляє ці смертоносні дрони Іранська авіавиробнича компанія (Iran Aircraft Manufacturing Company). Радіус дії – майже 2,500 кілометрів.

Military Watch Magazine описує «Шахеди» як «концептуальний гібрид між безпілотником та крилатою ракетою» і що ці дрони більш ефективні коли використовуються «зграєю» – цілим флатом з високою точністю та низькою вартістю.

Проте українські ВПС навчились вже збивати іранські дрони – включно стрілецькою зброєю, а також навчились вже їх «глушити», перериваючи сигнал зв’язку з оператором.

Ще один момент – іранські Shahed-136 порівняно дешеві, і, як зауважує журнал Forbes, їх можна закупити у великих кількостях – кожен іранський дрон коштує «лише» 20 тисяч доларів, що контрастує з ракетами, які російській армії коштують від 300 тисяч доларів до 13 мільйонів доларів кожна – в залежності від марки. Лише під час ударів 10 вересня Росія користала 84 ракети.

«Виходить так, що Україна тепер – поле операційної діяльності Корпусу вартових. Тут він здійснює тепер свої злочинні дії, – каже в інтерв’ю Сергій Данилов. – Шкоду іранські дрони приносять на сьогоднішній момент переважно інфраструктурним об’єктам і певним містам і використовуються радше не на полі бою, а тактика їхнього застосування завдяки заявленій великій дальності дозволяє тероризувати мирне населення глибоко в тилу».

Ростислав Хотин