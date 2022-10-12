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Росія завезла на окуповані території іранських інструкторів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія завезла на окуповані території іранських інструкторів
В Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників
фото ілюстративне

Іранці навчають росіян користуватись безпілотниками та безпосередньо контролюють запуск дронів по українських об’єктах

Загарбники звезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інструктори базуються у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.

Центр національного спротиву наголошує, що в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну. Проте, як бачимо, Іран допомагає агресору не лише технікою, а й людьми.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

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Теги: Крим Херсонщина Іран окупанти Україна безпілотник росія війна

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