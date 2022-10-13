ЗСУ знищили базу, де іранці вчили рашистів запускати дрони

Іранці, які тренують окупантів на Херсонщині, теж їдуть на «концерт Кобзона»

Українські захисники завдали удару по одній із ворожих баз на Херсонщині, де іранці навчали рашистів запускати дрони-камікадзе. Про це повідомив в ефірі FreeДом депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він розповів, що в районі від Залізного Порту і Голої Пристані іранці вчать рашистів запускати дрони. За його словами, вони обрали цю територію тому, що з цього місця легше запускати дрони та атакувати Миколаїв, Очаків.

Хлань зазначив, що «одна успішна операція зі знищення такого центру була проведена».

«У Гладківці вже було завдано удар, іранці відправились разом з рашистами туди, де вже не зможуть нікого проінструктувати», – сказав Хлань.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Відомо, що загарбники звезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.