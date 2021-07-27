Чому штам «Дельта» так швидко поширюється?

Залишаються без відповіді кілька важливих запитань про цей новий штам

З часу своєї першої появи в Індії наприкінці 2020 року штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому: заражені ним люди виробляють набагато більше вірусних частинок, порівняно з вихідним штамом із Вуханя, що значно спрощує поширення вірусу.

Згідно з теперішніми оцінками, варіант «Дельта» може передаватися майже вдвічі швидше, ніж вихідний штам. Такого висновку дійшов епідеміолог Цзин Лу з Центру контролю та профілактики захворювань провінції Гуандун (Китай) та його колеги, простеживши за 62 людьми, поміщеними у карантин, які стали одними з перших в Китаї, хто заразився новим штамом «Дельта».

Науковці відстежували динаміку «вірусного навантаження» учасників дослідження – міру щільності вірусних частинок в організмі – за весь період хвороби. Ці показники порівняли з даними людей, які перехворіли вихідним штамом у 2020 році.

У препринті, опублікованому 12 липня, вчені повідомляють, що у разі зараження штамом «Дельта» вірус можна виявити в організмі вже на четвертий день після контакту, тоді як оригінальний штам виявляється тільки на шостий день. Звідси випливає висновок, що вірус реплікує набагато швидше. Вчені встановили, що у людей, інфікованих штамом «Дельта», вірусне навантаження було аж у 1260 разів більшим, порівняно зі штамом з Вуханя.

Комбінація великої щільності вірусу і короткого інкубаційного періоду пояснює, чому «Дельта» так швидко поширюється, стверджує Бенджамін Ковлінг, епідеміолог з Університету Гонконгу. Велика концентрація вірусних частинок у верхніх дихальних шляхах полегшує так зване «суперпоширення» – передачу вірусу одразу багатьом людям, які, до того ж, раніше стають заразними.

Короткий інкубаційний період також ускладнює відстеження контактів у таких країнах, як Китай, де держава систематично збирає інформацію про переміщення інфікованих осіб і поміщує у карантин усіх, з ким вони контактували. «Враховуючи усе це, Дельту дійсно стає складно зупинити», – каже Ковлінг.

Генетик з Бернського університету в Швейцарії Емма Годкрофт погоджується з цим, хоча вважає, що оцінка вірусного навантаження штаму «Дельта», найімовірніше, зміниться після того, як появиться більше даних з різних людських популяцій.

Залишаються без відповіді ще кілька важливих запитань про цей новий штам. Наприклад, досі незрозуміло, чи викликає він важче захворювання, ніж вихідний штам, а також як він взаємодіє з імунною системою організму. Годкрофт сподівається, що відповіді появляться після того, як дослідники проаналізують ширші й різноманітніші групи людей, які заразились «Дельтою» та іншими варіантами. «Цей вірус справді нас здивував», – резюмує дослідниця.

Sara Reardon

How the Delta Variant Spreads So Quickly

Nature, 23/07/2021

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc